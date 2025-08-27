Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-27
2025-08-27T13:22+0300
экономика
банки
финансы
недвижимость
россельхозбанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного жилищного кредитования в среднем на 5 процентных пунктов, минимальная ставка теперь 21,5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного жилищного кредитования в среднем на 5 процентных пунктов. Теперь ипотека на покупку квартиры, в т.ч. в строящемся многоквартирном доме, или жилого дома с земельным участком доступна по минимальной ставке 21,5% годовых", - сказано в сообщении. Отмечается, что максимальная процентная ставка - 25%, первоначальный взнос должен быть не менее 30,01% от стоимости приобретаемой недвижимости. "Россельхозбанк гибко реагирует на политику Центробанка России, и снижение ключевой ставки позволило нам повысить доступность ипотечного кредитования. Помимо этого, продолжается активное развитие цифровых сервисов, включающих экспертную оценку имущества, проверку законности сделок с недвижимостью и электронную регистрацию договоров купли-продажи", – отметила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.
банки, финансы, недвижимость, россельхозбанк
Экономика, Банки, Финансы, Недвижимость, Россельхозбанк
13:22 27.08.2025
 
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного жилищного кредитования в среднем на 5 процентных пунктов, минимальная ставка теперь 21,5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Россельхозбанк снизил ставки по программе ипотечного жилищного кредитования в среднем на 5 процентных пунктов. Теперь ипотека на покупку квартиры, в т.ч. в строящемся многоквартирном доме, или жилого дома с земельным участком доступна по минимальной ставке 21,5% годовых", - сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальная процентная ставка - 25%, первоначальный взнос должен быть не менее 30,01% от стоимости приобретаемой недвижимости.
"Россельхозбанк гибко реагирует на политику Центробанка России, и снижение ключевой ставки позволило нам повысить доступность ипотечного кредитования. Помимо этого, продолжается активное развитие цифровых сервисов, включающих экспертную оценку имущества, проверку законности сделок с недвижимостью и электронную регистрацию договоров купли-продажи", – отметила руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.
Экономика Банки Финансы Недвижимость Россельхозбанк
 
 
