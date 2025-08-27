https://1prime.ru/20250827/iran-861355819.html

Иран откажется от сотрудничества с МАГАТЭ при восстановлении санкций

ТЕГЕРАН, 27 авг – ПРАЙМ. Иранская сторона откажется от текущего уровня сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если Европа задействует механизм восстановления международных санкций против Тегерана, заявил заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади."Если (Европа – ред.) сделает такой шаг (восстановление санкций – ред.), текущая траектория сотрудничества Ирана с МАГАТЭ будет прервана, так как дальнейшее взаимодействие с агентством потеряет всякий смысл. Европейские страны в таком случае также должны будут отказаться от переговоров с Ираном, продолжив обсуждения уже с членами Совета безопасности ООН", - сказал Гариб-Абади, его слова приводит иранское агентство ISNA.Он добавил, что на самом деле у стран Европы нет оснований для активации механизма восстановления международных санкций против Ирана. По его ловам, Иран готов продолжить диалог с "евротройкой" (Великобритания, Франция, Германия) по ядерной проблематике, но выбор, продолжить переговоры или нет, остается за Европой. Европа, подчеркивает Гариб-Абади, должна выбрать: либо путь конфронтации, либо путь сотрудничества с Тегераном.Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому.В то же время в СМИ появилась информация, что Россия в ООН выступила с проектом резолюции по продлению действия резолюции 2231 СБ ООН. МИД Ирана заявил, что Тегеран изучает текст инициативы.Кроме этого, в качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций. Также президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.Согласно иранскому МИД, на данный момент в Иране действует несколько инспекторов МАГАТЭ, поскольку готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации.

