Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/iran-861356348.html
Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране
Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране - 27.08.2025, ПРАЙМ
Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в связи с возобновлением работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T23:31+0300
2025-08-27T23:31+0300
иран
тегеран
сша
рафаэль гросси
михаил ульянов
масуд пезешкиан
магатэ
аэс "бушер"
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861356196_0:69:3399:1981_1920x0_80_0_0_dfb4e8aeed6e4a707fd24e8842dbddc5.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в связи с возобновлением работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС "Бушер" в Иране, что Тегеран вновь проявил себя как ответственный партнер агентства даже после атак на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в среду заявил, что Тегеран подтверждает прибытие в страну инспекторов МАГАТЭ, под их наблюдением будет проходить замена топлива на АЭС "Бушер". "Деятельность МАГАТЭ в Иране возобновилась на Бушерской АЭС. Тегеран в очередной раз проявил себя как ответственный партнер агентства, даже сейчас, после возмутительных военных атак на иранские мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, передавало, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля. За несколько дней до того, как Гросси заявил о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что сейчас готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации. При этом, говоря о возможности посещения МАГАТЭ подвергшихся ударам ядерных объектов Ирана, он отмечал небезопасность таких мероприятий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://1prime.ru/20250827/iran-861355819.html
иран
тегеран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861356196_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_73e3ff49b1b41710cde495fd39e4db35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, тегеран, сша, рафаэль гросси, михаил ульянов, масуд пезешкиан, магатэ, аэс "бушер", мид, в мире
ИРАН, Тегеран, США, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов, Масуд Пезешкиан, МАГАТЭ, АЭС "Бушер", МИД, В мире
23:31 27.08.2025
 
Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране

Ульянов: Иран проявил себя как ответственный партнер МАГАТЭ даже после атак

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в связи с возобновлением работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС "Бушер" в Иране, что Тегеран вновь проявил себя как ответственный партнер агентства даже после атак на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в среду заявил, что Тегеран подтверждает прибытие в страну инспекторов МАГАТЭ, под их наблюдением будет проходить замена топлива на АЭС "Бушер".
"Деятельность МАГАТЭ в Иране возобновилась на Бушерской АЭС. Тегеран в очередной раз проявил себя как ответственный партнер агентства, даже сейчас, после возмутительных военных атак на иранские мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, передавало, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля.
За несколько дней до того, как Гросси заявил о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что сейчас готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации. При этом, говоря о возможности посещения МАГАТЭ подвергшихся ударам ядерных объектов Ирана, он отмечал небезопасность таких мероприятий.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Иран откажется от сотрудничества с МАГАТЭ при восстановлении санкций
Вчера, 23:20
 
ИРАНТегеранСШАРафаэль ГроссиМихаил УльяновМасуд ПезешкианМАГАТЭАЭС "Бушер"МИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала