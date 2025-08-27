Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране
Ульянов: Иран проявил себя как ответственный партнер МАГАТЭ даже после атак
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в связи с возобновлением работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС "Бушер" в Иране, что Тегеран вновь проявил себя как ответственный партнер агентства даже после атак на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в среду заявил, что Тегеран подтверждает прибытие в страну инспекторов МАГАТЭ, под их наблюдением будет проходить замена топлива на АЭС "Бушер".
"Деятельность МАГАТЭ в Иране возобновилась на Бушерской АЭС. Тегеран в очередной раз проявил себя как ответственный партнер агентства, даже сейчас, после возмутительных военных атак на иранские мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике.
За несколько дней до того, как Гросси заявил о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что сейчас готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации. При этом, говоря о возможности посещения МАГАТЭ подвергшихся ударам ядерных объектов Ирана, он отмечал небезопасность таких мероприятий.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.