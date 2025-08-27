https://1prime.ru/20250827/iran-861356348.html

Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране

Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране - 27.08.2025, ПРАЙМ

Ульянов прокомментировал возобновление работы МАГАТЭ в Иране

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в связи с возобновлением работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T23:31+0300

2025-08-27T23:31+0300

2025-08-27T23:31+0300

иран

тегеран

сша

рафаэль гросси

михаил ульянов

масуд пезешкиан

магатэ

аэс "бушер"

мид

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861356196_0:69:3399:1981_1920x0_80_0_0_dfb4e8aeed6e4a707fd24e8842dbddc5.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в связи с возобновлением работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС "Бушер" в Иране, что Тегеран вновь проявил себя как ответственный партнер агентства даже после атак на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в среду заявил, что Тегеран подтверждает прибытие в страну инспекторов МАГАТЭ, под их наблюдением будет проходить замена топлива на АЭС "Бушер". "Деятельность МАГАТЭ в Иране возобновилась на Бушерской АЭС. Тегеран в очередной раз проявил себя как ответственный партнер агентства, даже сейчас, после возмутительных военных атак на иранские мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству, передавало, что инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля. За несколько дней до того, как Гросси заявил о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран, глава иранского МИД Аббас Аракчи отмечал, что сейчас готовится замена Россией топлива на АЭС "Бушер", а этот процесс должен проходить при участии представителей международной организации. При этом, говоря о возможности посещения МАГАТЭ подвергшихся ударам ядерных объектов Ирана, он отмечал небезопасность таких мероприятий. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

https://1prime.ru/20250827/iran-861355819.html

иран

тегеран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, тегеран, сша, рафаэль гросси, михаил ульянов, масуд пезешкиан, магатэ, аэс "бушер", мид, в мире