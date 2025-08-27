https://1prime.ru/20250827/istrebitel-861336120.html
Мерц договорился с Макроном принять решение по проекту военного истребителя
2025-08-27T15:50+0300
вооружения
бизнес
германия
франция
испания
фридрих мерц
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329271_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75d28ad60f3b196a27f043a7b2d2bccb.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) до конца 2025 года. Проект военного истребителя FCAS, который Франция производит совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Так, агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания-производитель Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте. "Я договорился с президентом Макроном о том, что в последнем квартале года, то есть к концу 2025 года, мы вместе примем решение о том, как дальше будут обстоять дела с FCAS", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине, трансляция велась на сайте правительства ФРГ. Он выразил надежду, что удастся прийти к совместному решению, так как Европа нуждается в новом боевом самолете.
https://1prime.ru/20250827/merts-861303357.html
германия
франция
испания
бизнес, германия, франция, испания, фридрих мерц, эммануэль макрон
Вооружения, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон
Мерц договорился с Макроном о решении по проекту военного истребителя до конца года
