Мерц договорился с Макроном принять решение по проекту военного истребителя - 27.08.2025
Мерц договорился с Макроном принять решение по проекту военного истребителя
2025-08-27T15:50+0300
2025-08-27T15:50+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) до конца 2025 года. Проект военного истребителя FCAS, который Франция производит совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Так, агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания-производитель Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте. "Я договорился с президентом Макроном о том, что в последнем квартале года, то есть к концу 2025 года, мы вместе примем решение о том, как дальше будут обстоять дела с FCAS", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине, трансляция велась на сайте правительства ФРГ. Он выразил надежду, что удастся прийти к совместному решению, так как Европа нуждается в новом боевом самолете.
15:50 27.08.2025
 
Мерц договорился с Макроном принять решение по проекту военного истребителя

Мерц договорился с Макроном о решении по проекту военного истребителя до конца года

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) до конца 2025 года.
Проект военного истребителя FCAS, который Франция производит совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Так, агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания-производитель Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте.
"Я договорился с президентом Макроном о том, что в последнем квартале года, то есть к концу 2025 года, мы вместе примем решение о том, как дальше будут обстоять дела с FCAS", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине, трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Он выразил надежду, что удастся прийти к совместному решению, так как Европа нуждается в новом боевом самолете.
