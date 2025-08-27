Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту "Бен-Гурион" - 27.08.2025
Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту "Бен-Гурион"
Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту "Бен-Гурион" - 27.08.2025, ПРАЙМ
Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту "Бен-Гурион"
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара баллистической ракетой "Палестина-2" по... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T21:32+0300
2025-08-27T21:32+0300
израиль
йемен
тель-авив
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76035/83/760358336_0:151:3000:1839_1920x0_80_0_0_1e27f508ff507f0574e0b3d66b518537.jpg
ДОХА, 27 авг - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, из-за чего, по их утверждению, было прервано воздушное движение. "Ракетные войска провели качественную военную операцию в отношении аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - сообщил в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа. Он утверждает, что операция достигла своей цели и "заставила миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища, приостановив работу аэропорта". Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле после того, как в минувшие выходные Израиль нанес удары по йеменской столице Сана, в частности, по расположенной там электростанции, в результате чего погибли четыре человека. Член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости после этого, что ответом на бомбардировки Йемена со стороны Израиля станет применение гиперзвуковых ракет с несколькими боеголовками.
израиль
йемен
тель-авив
израиль, йемен, тель-авив, в мире
ИЗРАИЛЬ, ЙЕМЕН, Тель-Авив, В мире
21:32 27.08.2025
 
Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту "Бен-Гурион"

Хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве

© Nir EliasМеждународный аэропорт Израиля "Бен Гурион"
Международный аэропорт Израиля Бен Гурион
Международный аэропорт Израиля "Бен Гурион" . Архивное фото
© Nir Elias
ДОХА, 27 авг - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о нанесении удара баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту "Бен-Гурион" в Тель-Авиве, из-за чего, по их утверждению, было прервано воздушное движение.
"Ракетные войска провели качественную военную операцию в отношении аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - сообщил в эфире йеменского телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он утверждает, что операция достигла своей цели и "заставила миллионы сионистов-захватчиков бежать в убежища, приостановив работу аэропорта".
Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле после того, как в минувшие выходные Израиль нанес удары по йеменской столице Сана, в частности, по расположенной там электростанции, в результате чего погибли четыре человека.
Член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад сообщил РИА Новости после этого, что ответом на бомбардировки Йемена со стороны Израиля станет применение гиперзвуковых ракет с несколькими боеголовками.
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением
24 августа, 22:17
