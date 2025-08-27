Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заседание правительства Бельгии по Израилю завершилось безрезультатно - 27.08.2025
Заседание правительства Бельгии по Израилю завершилось безрезультатно
Заседание правительства Бельгии по Израилю завершилось безрезультатно - 27.08.2025, ПРАЙМ
Заседание правительства Бельгии по Израилю завершилось безрезультатно
Заседание кабинета министров Бельгии по вопросу санкций против Израиля и признания Государства Палестина в среду завершилось безрезультатно, сообщил... | 27.08.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Заседание кабинета министров Бельгии по вопросу санкций против Израиля и признания Государства Палестина в среду завершилось безрезультатно, сообщил вице-премьер от партии CD&amp;V Винсент ван Петегем. Министр иностранных дел королевства Максим Прево представил свое предложение из десяти мер, которые, по его мнению, необходимо принять в связи с ухудшением ситуации в секторе Газа и на оккупированных территориях, включая экономические санкции и запрет на поездки для некоторых израильских министров. "Пока что никакого соглашения достигнуто не было, комитет вновь соберется в ближайший понедельник", - сказал вице-премьер, слова которого привело агентство Belga. Вице-премьер также заявил о необходимости для Бельгии выступить на европейском уровне с требованием принять меры в отношении Израиля. "Ситуация в Газе вынуждает нас скорректировать позицию Бельгии, и мы должны обсуждать это сегодня на бельгийском и европейском уровнях", - подчеркнул ван Петегем журналистам по итогам правительственного заседания. В понедельник Прево не исключил возможности блокировать правительственные инициативы, если входящие в коалиционный кабинет партии MR и N-VA продолжат препятствовать принятию жестких мер в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа и признанию Бельгией Палестины. Во вторник вторая и третья по величине партии во фламандском правительстве Бельгии социал-демократов Vooruit и христианских демократов CD&amp;V внесли в региональный парламент резолюцию с призывом к федеральному кабинету министров призвать Евросоюз приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем и признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Кроме того, они поддержали запрет торговли и инвестиций с израильскими поселениями, закрытию тель-авивского офиса фламандской организации по внешней торговле Flanders Investment &amp; Trade (FIT), введению европейского эмбарго на любой экспорт или транзит оружия или оборудования двойного назначения в Израиль. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
22:32 27.08.2025
 
Заседание правительства Бельгии по Израилю завершилось безрезультатно

Заседание правительства Бельгии по санкциям против Израиля завершилось безрезультатно

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Флаг Бельгии. Архивное фото
© fotolia.com / Jackin
БРЮССЕЛЬ, 27 авг - ПРАЙМ. Заседание кабинета министров Бельгии по вопросу санкций против Израиля и признания Государства Палестина в среду завершилось безрезультатно, сообщил вице-премьер от партии CD&V Винсент ван Петегем.
Министр иностранных дел королевства Максим Прево представил свое предложение из десяти мер, которые, по его мнению, необходимо принять в связи с ухудшением ситуации в секторе Газа и на оккупированных территориях, включая экономические санкции и запрет на поездки для некоторых израильских министров.
"Пока что никакого соглашения достигнуто не было, комитет вновь соберется в ближайший понедельник", - сказал вице-премьер, слова которого привело агентство Belga.
Вице-премьер также заявил о необходимости для Бельгии выступить на европейском уровне с требованием принять меры в отношении Израиля.
"Ситуация в Газе вынуждает нас скорректировать позицию Бельгии, и мы должны обсуждать это сегодня на бельгийском и европейском уровнях", - подчеркнул ван Петегем журналистам по итогам правительственного заседания.
В понедельник Прево не исключил возможности блокировать правительственные инициативы, если входящие в коалиционный кабинет партии MR и N-VA продолжат препятствовать принятию жестких мер в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа и признанию Бельгией Палестины.
Во вторник вторая и третья по величине партии во фламандском правительстве Бельгии социал-демократов Vooruit и христианских демократов CD&V внесли в региональный парламент резолюцию с призывом к федеральному кабинету министров призвать Евросоюз приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем и признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке. Кроме того, они поддержали запрет торговли и инвестиций с израильскими поселениями, закрытию тель-авивского офиса фламандской организации по внешней торговле Flanders Investment & Trade (FIT), введению европейского эмбарго на любой экспорт или транзит оружия или оборудования двойного назначения в Израиль.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
