Япония продолжит следить за ситуацией вокруг тарифных мер США

Япония продолжит следить за ситуацией вокруг тарифных мер США

ТОКИО, 27 авг – ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит внимательно следить за ситуацией вокруг тарифных мер США, включая повышение процентной пошлины на импорт из Индии, а также провести оценку возможных последствий для принятья необходимых мер, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. В среду, 27 августа, вступают в силу новые тарифы на импорт из Индии с учетом дополнительной 25%-ой пошлины. В результате совокупная ставка составит 50%, что является одними из самых высоких тарифов Вашингтона. Исключения предусмотрены для гуманитарных поставок, грузов, уже находящихся в пути, и товаров в рамках взаимных торговых программ. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией — по данным американских властей, её доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, — а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. "Япония будет с большим интересом продолжать внимательно следить за развитием событий вокруг тарифных мер США, включая эту. Мы намерены тщательно оценить их последствия и принять соответствующие меры", - ответил Хаяси на просьбу журналистов дать оценку новым тарифным мерам США в отношении Индии на фоне намеченного на пятницу визита премьер-министра Нарендры Моди. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, в июне поставки достигли 11-месячного максимума. На прошлой неделе глава МИД Субраманьям Джаишанкар встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, где также побывал советник по нацбезопасности Аджит Довал.

