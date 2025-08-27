Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал главу "Евростроя" по делу о хищении - 27.08.2025
Суд арестовал главу "Евростроя" по делу о хищении
Суд арестовал главу "Евростроя" по делу о хищении - 27.08.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал главу "Евростроя" по делу о хищении
Мещанский суд Москвы в среду арестовал генерального директора компании "Еврострой" Эдгара Херимяна по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения... | 27.08.2025, ПРАЙМ
общество
москва
украина
рф
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в среду арестовал генерального директора компании "Еврострой" Эдгара Херимяна по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ, на срок 01 месяц 27 суток", - сообщил собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Заседание прошло в закрытом режиме. Ранее в среду этот же суд арестовал врио замглавы Курской области Владимира Базарова. По версии следствия, Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, были похищены более 251 миллионов рублей. По делу арестованы бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.
москва
украина
рф
общество , москва, украина, рф
Общество , МОСКВА, УКРАИНА, РФ
18:56 27.08.2025
 
Суд арестовал главу "Евростроя" по делу о хищении

Суд арестовал главу "Евростроя" Херимяна по делу о хищении 251 млн руб

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы в среду арестовал генерального директора компании "Еврострой" Эдгара Херимяна по делу о хищении 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Херимяна Эдгарда Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ, на срок 01 месяц 27 суток", - сообщил собеседник агентства.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее в среду этот же суд арестовал врио замглавы Курской области Владимира Базарова.
По версии следствия, Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, были похищены более 251 миллионов рублей.
По делу арестованы бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.
В Белгородской области задержали подозреваемых в хищениях при строительстве
25 августа, 21:00
25 августа, 21:00
 
Заголовок открываемого материала