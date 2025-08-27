https://1prime.ru/20250827/kitaj-861301098.html
Ущерб от паводков в Китае превысил $2,2 миллиарда
ПЕКИН, 27 авг - ПРАЙМ. Совокупный ущерб дорожной инфраструктуре от паводков в 23 регионах Китая превысил 16 миллиардов юаней (около 2,2 миллиарда долларов), сообщает Центральное телевидение Китая.
"На сегодняшний день дорожная инфраструктура в 23 провинциях (автономных районах и городах) в разной степени пострадала от наводнений. По предварительным оценкам, совокупный ущерб превысил 16 миллиардов юаней (около 2,2 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
В конце июля - начале августа во многих регионах Китая наступает сезон дождей. В ряде регионов страны прошли сильные ливни, которые привели к человеческим жертвам.
Ранее официальный представитель министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР Шэнь Чжаньли заявила, что глобальное изменение климата приводит к возникновению в Китае более экстремальных погодных условий.
