https://1prime.ru/20250827/kitay-861306564.html
В Китае заявили о готовности сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии
В Китае заявили о готовности сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Китае заявили о готовности сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии
Китай готов сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии (СВА) для совместного обеспечения многосторонней торговой системы, заявил заместитель председателя... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T09:00+0300
2025-08-27T09:00+0300
2025-08-27T09:00+0300
экономика
россия
китай
монголия
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ЧАНЧУНЬ (Китай), 27 авг - ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии (СВА) для совместного обеспечения многосторонней торговой системы, заявил заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ху Чуньхуа. В среду в китайском северо-восточном городе Чанчуне открылось 15-е ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия". В рамках ЭКСПО, которое продлится до 31 августа, пройдет ряд мероприятий и круглых столов по теме сотрудничества в Северо-Восточной Азии. В своей речи на церемонии открытия ЭКСПО Ху Чуньхуа подчеркнул, что нынешняя глобальная торгово-экономическая обстановка претерпевает глубокие изменения, усиливаются односторонние действия и протекционизм. "Китай готов сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии для решения этих проблем, совместного обеспечения многосторонней торговой системы, поддержания стабильности региональных производственных цепочек, поддержания открытой и основанной на сотрудничестве международной среды", - заявил Ху Чуньхуа, выступая на церемонии открытия ЭКСПО. Ху Чуньхуа отметил, что Северо-Восточная Азия вносит ключевой вклад в мировую экономику. По его словам, в 2024 году совокупный ВВП стран Северо-Восточной Азии превысил 27 триллионов долларов, что составило более 20% от мирового ВВП. Он добавил, что в последние годы региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии, включая строительство экономического коридора Китай – Монголия – Россия, а также расширенную туманганскую инициативу, "достигло позитивных результатов".
https://1prime.ru/20250826/observatoriya-861272444.html
китай
монголия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, монголия
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ
В Китае заявили о готовности сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии
Ху Чуньхуа: Китай готов со странами СВА отстаивать многостороннюю торговлю
ЧАНЧУНЬ (Китай), 27 авг - ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии (СВА) для совместного обеспечения многосторонней торговой системы, заявил заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ху Чуньхуа.
В среду в китайском северо-восточном городе Чанчуне открылось 15-е ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия". В рамках ЭКСПО, которое продлится до 31 августа, пройдет ряд мероприятий и круглых столов по теме сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
В своей речи на церемонии открытия ЭКСПО Ху Чуньхуа подчеркнул, что нынешняя глобальная торгово-экономическая обстановка претерпевает глубокие изменения, усиливаются односторонние действия и протекционизм.
"Китай готов сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии для решения этих проблем, совместного обеспечения многосторонней торговой системы, поддержания стабильности региональных производственных цепочек, поддержания открытой и основанной на сотрудничестве международной среды", - заявил Ху Чуньхуа, выступая на церемонии открытия ЭКСПО.
Ху Чуньхуа отметил, что Северо-Восточная Азия вносит ключевой вклад в мировую экономику. По его словам, в 2024 году совокупный ВВП стран Северо-Восточной Азии превысил 27 триллионов долларов, что составило более 20% от мирового ВВП.
Он добавил, что в последние годы региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии, включая строительство экономического коридора Китай – Монголия – Россия, а также расширенную туманганскую инициативу, "достигло позитивных результатов".
Крупнейшую в мире обсерваторию для изучения нейтрино запустили в Китае