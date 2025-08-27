https://1prime.ru/20250827/kitay-861306564.html

В Китае заявили о готовности сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии

В Китае заявили о готовности сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии

ЧАНЧУНЬ (Китай), 27 авг - ПРАЙМ. Китай готов сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии (СВА) для совместного обеспечения многосторонней торговой системы, заявил заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ху Чуньхуа. В среду в китайском северо-восточном городе Чанчуне открылось 15-е ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия". В рамках ЭКСПО, которое продлится до 31 августа, пройдет ряд мероприятий и круглых столов по теме сотрудничества в Северо-Восточной Азии. В своей речи на церемонии открытия ЭКСПО Ху Чуньхуа подчеркнул, что нынешняя глобальная торгово-экономическая обстановка претерпевает глубокие изменения, усиливаются односторонние действия и протекционизм. "Китай готов сотрудничать со странами Северо-Восточной Азии для решения этих проблем, совместного обеспечения многосторонней торговой системы, поддержания стабильности региональных производственных цепочек, поддержания открытой и основанной на сотрудничестве международной среды", - заявил Ху Чуньхуа, выступая на церемонии открытия ЭКСПО. Ху Чуньхуа отметил, что Северо-Восточная Азия вносит ключевой вклад в мировую экономику. По его словам, в 2024 году совокупный ВВП стран Северо-Восточной Азии превысил 27 триллионов долларов, что составило более 20% от мирового ВВП. Он добавил, что в последние годы региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии, включая строительство экономического коридора Китай – Монголия – Россия, а также расширенную туманганскую инициативу, "достигло позитивных результатов".

