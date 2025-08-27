https://1prime.ru/20250827/kolkhoz-861351700.html

Суд запретил приморскому колхозу "Восток-1" добычу краба и рыбы

2025-08-27T20:15+0300

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края по заявлению Генеральной прокуратуры России запретил владивостокскому АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" добычу водных биоресурсов, в частности краба и рыбы, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Запретить акционерному обществу "Рыболовецкий колхоз "Восток-1"… осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в рамках оспариваемых договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов", - сказано в определении суда. Эта обеспечительная мера, как и ряд других, принята в деле по иску Генпрокуратуры к колхозу и его контролирующим лицам. Ответчиками в нем помимо "Востока-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. По мнению прокуратуры, ответчики – это группа лиц с участием иностранных инвесторов, незаконно установившая контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, "Восток-1" причинил ущерб водным биоресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. Эту сумму истец требует солидарно взыскать с ответчиков. Кроме того, Генпрокуратура требует признать незаконными заключенные колхозом с Росрыболовством, еще одним ответчиком, в 2018-2023 годах договоры на вылов краба, трески, макруруса и палтуса. Наконец, в счет возмещения вреда истец просит изъять в пользу государства у нынешних акционеров предприятия принадлежащие им акции. Одновременно с иском ведомство направило в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, которое суд в большей части удовлетворил. Кроме запрета добычи, суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц и АО "РК "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, в пределах суммы иска, запретил любым лицам давать разрешения на выход судов за пределы порта нахождения, реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров с Росрыболовством и ряд других действий.

