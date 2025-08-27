https://1prime.ru/20250827/koreja-861301012.html

Южная Корея увеличила экспорт автомобилей в Россию

Южная Корея увеличила экспорт автомобилей в Россию - 27.08.2025, ПРАЙМ

Южная Корея увеличила экспорт автомобилей в Россию

Южная Корея в июле этого года резко увеличила экспорт автомобилей в Россию - до максимальных с февраля 2022 года 109 миллионов долларов, выяснило РИА Новости,... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T06:31+0300

2025-08-27T06:31+0300

2025-08-27T06:31+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

южная корея

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861301012.jpg?1756265468

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Южная Корея в июле этого года резко увеличила экспорт автомобилей в Россию - до максимальных с февраля 2022 года 109 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы. Так, по итогам июля Южная Корея поставила в Россию легковых автомобилей на 108,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с февраля 2022 года, тогда поставки достигали 146,2 миллиона долларов. В месячном выражении экспорт вырос на 28%, а в годовом – вдвое. Суммарно за январь-июль Южная Корея отправила в РФ легковушек на 525,5 миллионов долларов - в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В частности, в июле Россия закупала авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (81,4 миллиона долларов), с дизельным на 1,5-2,5 литра (19,8 миллиона), бензиновым на 1-1,5 литра (5,9 миллиона) и до 1 литра (1,3 миллиона), а также с дизельным до 1,5 литров (188 тысяч). Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в июле стали США (2,3 миллиарда долларов), Канада (почти 430 миллионов), Киргизия (288,4 миллиона), Великобритания (почти 235 миллионов) и Австралия (220,7 миллиона долларов). Россия - на 10-м месте.

южная корея

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, южная корея, рф, сша