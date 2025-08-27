Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: у генерала Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей
СМИ: у генерала Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей
2025-08-27T08:46+0300
2025-08-27T08:49+0300
общество
россия
юрий кузнецов
ведомости
минобороны рф
ск рф
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Газета "Ведомости" сообщила, что генпрокуратура РФ подала иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова общей стоимостью более 500 миллионов рублей. "Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 миллионов рублей, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с исковым заявлением", - пишет газета. В ходе обысков, по данным издания, были изъяты крупные суммы наличных и коллекция редких монет и ювелирных украшений. Как отмечается, генерал утверждал, что получал наличные от Минобороны, но свидетель это опроверг. Общая стоимость установленного имущества Кузнецова составляет 504,8 миллиона рублей, что значительно превышает его официальные доходы, пишет газета. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
общество , россия, юрий кузнецов, ведомости, минобороны рф, ск рф
Общество , РОССИЯ, Юрий Кузнецов, Ведомости, Минобороны РФ, СК РФ
08:46 27.08.2025 (обновлено: 08:49 27.08.2025)
 
СМИ: у генерала Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Газета "Ведомости" сообщила, что генпрокуратура РФ подала иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова общей стоимостью более 500 миллионов рублей.
"Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 миллионов рублей, рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с исковым заявлением", - пишет газета.
В ходе обысков, по данным издания, были изъяты крупные суммы наличных и коллекция редких монет и ювелирных украшений. Как отмечается, генерал утверждал, что получал наличные от Минобороны, но свидетель это опроверг. Общая стоимость установленного имущества Кузнецова составляет 504,8 миллиона рублей, что значительно превышает его официальные доходы, пишет газета.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
ОбществоРОССИЯЮрий КузнецовВедомостиМинобороны РФСК РФ
 
 
