Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены

Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены... | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела. Исковое заявление об изъятии имущества в доход государства зарегистрировано в суде за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Кроме Кузнецова ответчиком по иску выступают его супруга и двое дочерей. Общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает. В мае СК завершил следствие по делу генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

