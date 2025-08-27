Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/kuznetsov-861306376.html
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены - 27.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены
Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T08:53+0300
2025-08-27T08:53+0300
общество
россия
москва
юрий кузнецов
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861306040_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_d11eda382f28107d6811ac536d44386f.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела. Исковое заявление об изъятии имущества в доход государства зарегистрировано в суде за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Кроме Кузнецова ответчиком по иску выступают его супруга и двое дочерей. Общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает. В мае СК завершил следствие по делу генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
https://1prime.ru/20250827/kuznetsov-861305633.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861306040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_058fae728ee4dfea24aca0591b4b996b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, юрий кузнецов, ск рф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Юрий Кузнецов, СК РФ
08:53 27.08.2025
 
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены

ГП потребовала изъять имущество экс-главного кадровика МО Кузнецова и его жены

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела.
Исковое заявление об изъятии имущества в доход государства зарегистрировано в суде за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Кроме Кузнецова ответчиком по иску выступают его супруга и двое дочерей. Общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает.
В мае СК завершил следствие по делу генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
СМИ: у генерала Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей
08:46
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАЮрий КузнецовСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала