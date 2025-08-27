https://1prime.ru/20250827/kuznetsov-861306376.html
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены - 27.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены
Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T08:53+0300
2025-08-27T08:53+0300
2025-08-27T08:53+0300
общество
россия
москва
юрий кузнецов
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861306040_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_d11eda382f28107d6811ac536d44386f.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела. Исковое заявление об изъятии имущества в доход государства зарегистрировано в суде за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Кроме Кузнецова ответчиком по иску выступают его супруга и двое дочерей. Общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает. В мае СК завершил следствие по делу генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
https://1prime.ru/20250827/kuznetsov-861305633.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861306040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_058fae728ee4dfea24aca0591b4b996b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, юрий кузнецов, ск рф
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Юрий Кузнецов, СК РФ
Генпрокуратура потребовала изъять имущество генерала Кузнецова и его жены
ГП потребовала изъять имущество экс-главного кадровика МО Кузнецова и его жены
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала иск в Хамовнический суд Москвы об изъятии имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его жены Юлии, следует из карточки дела.
Исковое заявление об изъятии имущества в доход государства зарегистрировано в суде за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Кроме Кузнецова ответчиком по иску выступают его супруга и двое дочерей. Общей стоимости имущества и другими подробностями РИА Новости пока не располагает.
В мае СК завершил следствие по делу генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
СМИ: у генерала Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей