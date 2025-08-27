https://1prime.ru/20250827/lavrov--861318071.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении - 27.08.2025, ПРАЙМ
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском дипведомстве. "28 августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам, отметили в российском МИД.
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении
Лавров 28 августа проведет переговоры с главой МИД Туркмении Мередовым
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском дипведомстве.
"28 августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам, отметили в российском МИД.
