Политика
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении
2025-08-27T12:19+0300
2025-08-27T12:19+0300
политика
россия
сергей лавров
мид
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском дипведомстве. "28 августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам, отметили в российском МИД.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861317918_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee0c626e1aeb1940480780b76f7f28b4.jpg
россия, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД
12:19 27.08.2025
 
Лавров проведет переговоры с главой МИД Туркмении

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 августа в Москве проведет переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщили в среду в российском дипведомстве.
"28 августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Стороны рассмотрят актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня, состоится обмен мнениями по международным и региональным проблемам, отметили в российском МИД.
Чаты
Заголовок открываемого материала