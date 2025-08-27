https://1prime.ru/20250827/makron-861296678.html

Макрон, Туск и Мерц прибудут в Кишинев на празднование Дня независимости

Макрон, Туск и Мерц прибудут в Кишинев на празднование Дня независимости - 27.08.2025, ПРАЙМ

Макрон, Туск и Мерц прибудут в Кишинев на празднование Дня независимости

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц в среду прибудут в Кишинёв для участия в торжествах по... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T00:38+0300

2025-08-27T00:38+0300

2025-08-27T00:38+0300

экономика

общество

мировая экономика

молдавия

кишинев

франция

майя санду

игорь додон

эммануэль макрон

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861296678.jpg?1756244280

КИШИНЕВ, 27 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц в среду прибудут в Кишинёв для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии. Визит, организованный по приглашению президента Майи Санду, формально приурочен к празднику, однако его содержание вызывает дискуссию внутри страны — особенно в контексте приближающихся парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. Как отмечают местные и международные наблюдатели, приезд представителей "Веймарского треугольника" (Франция, Германия, Польша) символизирует единство западных партнёров в поддержке прозападного курса официального Кишинёва. Однако внутри самой Молдавии визит рассматривается неоднозначно. КАМПАНИЯ НА ФОНЕ ВИЗИТА Действующий президент Майя Санду, хотя и не возглавляет официально никакую партию, считается негласным лидером правящей политической силы — партии "Действие и солидарность" (ПДС), выступающей за евроинтеграцию. Оппозиция считает, что визит европейских лидеров — это неформальный способ оказать поддержку именно этой политической силе, что нарушает принципы равной конкуренции на выборах. "Это не поддержка Республики Молдова, а поддержка Майи Санду и её партии. По сути, вмешательство в выборы", — заявил лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ), экс-премьер республики Владимир Филат в подкасте на онлайн-портале Unimedia. С аналогичной оценкой выступил бывший президент страны, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, политик подчеркнул, что приезд высокопоставленных представителей Евросоюза в разгар избирательной кампании нарушает принципы политической конкуренции и равного доступа партий к избирателю. "Молдову вновь посещает внушительная делегация из ЕС, но речь идёт не о поддержке страны, а о демонстрации одобрения конкретной политической силы. Представьте себе, какой бы вой поднялся в европейских столицах, если бы, скажем, Владимир Путин или Александр Лукашенко прибыли в Кишинёв накануне выборов 2020 года", — заявил Додон. Накануне Санду встретилась с главами МИД стран Бенилюкса – Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Администрация молдавского президента сообщила, что официальные лица подтвердили свою твёрдую поддержку вступлению Республики Молдова в Европейский союз. "Обсуждения также были направлены на защиту избирательных процессов от внешнего вмешательства", -– говорится в сообщении. Официальный Кишинев под внешним вмешательством видит исключительно Россию. Русофобская риторика звучит на фоне предстоящих выборов. Так, политолог, сторонник пропрезидентской ПДС, бывший посол Молдавии в России Анатолий Цэрану в эфире провластного телеканала назвал русскоязычных — включая гагаузов и украинцев — "некачественной этнической частью молдавского общества" и обвинил их в массовом отторжении евроинтеграции. СОЦИАЛЬНЫЙ РАСКОЛ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ В Молдавии в 2024 году прошёл референдум о вступлении в Евросоюз. Согласно официальным данным, за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. Однако при детальном разборе выясняется, что внутри страны курс на ЕС поддержали менее 46% избирателей. Перевес обеспечили голоса молдавской диаспоры, особенно в странах ЕС, где власти открыли более 200 участков, тогда как в России их было всего два. Этот дисбаланс стал причиной дополнительной полемики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала итоги голосования как "демонстрирующие глубокий раскол в молдавском обществе" и выразила надежду, что руководство страны не будет его усугублять. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Незадолго до начала предвыборной кампании, 11 марта 2025 года, Европейский парламент утвердил "План роста" для Молдавии — экономическую помощь в размере 1,9 миллиарда евро, из которых 400 миллионов предусмотрено в виде грантов, а оставшаяся сумма — в виде льготных кредитов. Эти средства будут поступать траншами в 2025–2027 годах и увязаны с рядом политических условий: проведением свободных выборов, соблюдением демократических норм и обеспечением независимости СМИ. Согласно оценкам оппозиции, подобная финансовая поддержка создаёт ситуацию зависимости и усиливает внешнее влияние на внутреннюю политику. В издании Sputnik Moldova визит европейских лидеров уже назвали частью "координированных усилий по сохранению про-ЕС большинства в парламенте". РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР: ПРИДНЕСТРОВЬЕ И ГАГАУЗИЯ Одним из ключевых внешнеполитических вызовов для Кишинёва остаётся ситуация вокруг Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Ранее молдавский премьер заявил, что Россия якобы планирует нарастить военное присутствие в регионе до 10 000 человек — заявление, вызвавшее резонанс, но не подкреплённое подтверждёнными фактами. На юге страны находится автономия Гагаузия, традиционно ориентированная на отношения с Россией. В 2014 году там прошёл референдум, по итогам которого более 98% его участников выступили за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Несмотря на конституционный нейтралитет республики, официальный курс Кишинёва направлен исключительно на сближение с ЕС. КОНФЛИКТ ОЖИДАНИЙ Предстоящий визит европейских лидеров происходит в контексте углубляющейся политической конкуренции и поляризации внутри Молдавии. Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы". Также Минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. Апелляционная палата Кишинева 19 августа поддержала запрос министерства об ограничении деятельности политсил, Высшая судебная палата сделала его окончательным. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, молдавия, кишинев, франция, майя санду, игорь додон, эммануэль макрон, ес, мид, мид рф