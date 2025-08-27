https://1prime.ru/20250827/manturov-861333422.html

Мантуров прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет ускорять рост и обеспечит восстановительную тенденцию для обрабатывающих отраслей промышленности, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "Исходя из того, что Центральный банк сейчас постепенно снижает ключевую ставку, для бюджета это дает, каждый 1%, экономию около 200 миллиардов рублей и имея в виду то, что эти деньги будут направляться в том числе... на цели национальных проектов по приоритетным направлениям для поддержания темпа развития, задачи по которым вы нам ставили. По мере дальнейшего снижения, я думаю, что это будет ускорять, собственно, и рост, и будет обеспечивать восстановительную такую тенденцию для обрабатывающих отраслей промышленности", - сказал Мантуров. Он отметил, что по итогам прошедших месяцев этого года рост обрабатывающей промышленности в России составил 4,2%. Относительно результатов года оптимизм достаточно сдержанный, пока прогноз роста обрабатывающей промышленности на уровне 2,5-3% сохраняется, добавил первый вице-премьер РФ. Основными драйверами роста на сегодня являются транспортное машиностроение, радиоэлектроника, фармацевтика и оборонно-промышленный комплекс. В июле текущего года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что Минпромторг РФ рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в емких секторах промышленности. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

