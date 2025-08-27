https://1prime.ru/20250827/massovka-861273731.html

Эксперты отметили рост спроса на массовку в кино

Ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, Авито Услуги и Авито Работа изучили динамику рынка труда и услуг в сфере кинопроизводства. | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, Авито Услуги и Авито Работа изучили динамику рынка труда и услуг в сфере кинопроизводства.Согласно данным Авито Услуг, за январь-июль 2025 года наблюдается значительный рост интереса к услугам в сфере кинематографии и видеосъемки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особенно заметен всплеск спроса на услуги массовки: количество запросов увеличилось более чем в 3 раза.В лидерах по росту также услуги гаффера (специалист по свету) – спрос увеличился на 115%, а число предложений от исполнителей - на 127%. Кроме того, в топе по динамике актеры дубляжа: они стали востребованнее на 57%, а предложение выросло на 128%. На третьем месте - услуги звукорежиссера: их ищут на 41% чаще, а количество объявлений выросло на 70%. При этом средняя цена на некоторые виды работ значительно снизилась: на массовку – в 2 раза, а на киносъемку – на 20%."Услуги, связанные с производством кино- и видеоконтента, продолжают набирать популярность. Только за первые семь месяцев 2025 года спрос и предложение по многим из них показали кратный рост. Судя по продолжительности этого явления, речь идет не о сезонном всплеске, а о стабильном тренде, в рамках которого появляются новые контент-мейкеры, а всё больше людей стремятся стать частью кинопроцесса. Мы видим, что российское кино становится доступнее и востребованнее — как для зрителей, так и для подрядчиков, работающих за кадром", – комментирует Александр Семочкин, руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах.По данным Авито Работы, за январь-июль 2025 года среднее зарплатное предложение для работников киноиндустрии по России составило 150 500 руб/мес. Уровень зарплатных предложений в киноиндустрии зависит от целого ряда факторов: формата проекта (полнометражный фильм, сериал, реклама или онлайн-контент), а также объема и длительности съемок. Также уровень дохода в данных профессиях сильно зависит от опыта и наработанного портфолио специалиста.По данным Авито Работы, наибольшая динамика средних предлагаемых зарплат специалистов, занятых в кинопроизводстве, зафиксирована в Москва — +40%. Работодатели предлагают таким специалистам в среднем 98 403 руб/мес.Самые высокие зарплатные предложения по России в сфере кино за первые семь месяцев 2025 года зафиксированы для видеооператоров — их средняя зарплата достигла 150 000 руб/мес. Как правило, высокая оплата труда видеооператоров связана с высокой технической сложностью их работы, требованием к наличию дорогостоящего оборудования и исключительной ответственностью за визуальный результат проекта. Кроме того, график их работы часто носит ненормированный и проектный характер, подразумевая сверхурочные съемки и работу в выходные дни.Далее идут звукорежиссеры со средним доходом 60 000 руб/мес и актеры массовки — 54 938 руб/мес. Средние зарплатные предложения видеомонтажеров составили 48 875 руб/мес, а звукооператоров — 43 597 руб/мес. Доход специалистов связан с гибким и проектно-ориентированным графиком работы, где уровень дохода напрямую зависит от количества и масштаба реализованных проектов."Увеличение числа съемочных проектов ведет к расширению возможностей для профессионального развития в этой сфере, что отражается и на активности кандидатов. Так, за год количество откликов на вакансии видеомонтажеров выросло почти вдвое (+83%), а на позиции звукооператоров — в полтора раза (+50%). При этом рост интереса наблюдается не только по отдельным профессиям, но и в целом по индустрии, в том числе в регионах. Например, в Омской и Ярославской областях количество обращений кандидатов к работодателям за год увеличилось более чем вдвое — на 122% и 118% соответственно, а в Башкортостане – на 56%. Это подтверждает позитивное развитие индустрии, в том числе в регионах, и ее привлекательность для специалистов", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

