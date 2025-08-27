https://1prime.ru/20250827/med-861304623.html

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 27.08.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Стоимость меди в среду утром показывает снижение на фоне удорожания американской валюты и промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T08:31+0300

2025-08-27T08:31+0300

2025-08-27T08:31+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c3ca60152b83fbf55d04c7e40397e3b3.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром показывает снижение на фоне удорожания американской валюты и промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,24%, до 4,522 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41%, до 9 837 долларов, алюминия - на 0,51%, до 2 638 долларов, стоимость цинка сократилась на 0,16%, до 2 813,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 98,45 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте. Инвесторы обращают внимание и на статистику из Китая. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали уменьшение на 1,8%. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл.

https://1prime.ru/20250827/zoloto-861303879.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, comex