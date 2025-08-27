Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 27.08.2025
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 27.08.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Стоимость меди в среду утром показывает снижение на фоне удорожания американской валюты и промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром показывает снижение на фоне удорожания американской валюты и промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,24%, до 4,522 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41%, до 9 837 долларов, алюминия - на 0,51%, до 2 638 долларов, стоимость цинка сократилась на 0,16%, до 2 813,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 98,45 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте. Инвесторы обращают внимание и на статистику из Китая. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали уменьшение на 1,8%. Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл.
© РИА Новости . Павел Лисицын
Производство цветных металлов в Свердловской области
Производство цветных металлов в Свердловской области
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром показывает снижение на фоне удорожания американской валюты и промышленной статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,24%, до 4,522 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41%, до 9 837 долларов, алюминия - на 0,51%, до 2 638 долларов, стоимость цинка сократилась на 0,16%, до 2 813,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 98,45 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.
Инвесторы обращают внимание и на статистику из Китая. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-июле снизилась на 1,7% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали уменьшение на 1,8%.
Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей меди, поэтому ожидания по экономике страны влияют и на перспективы спроса на промышленный металл.
