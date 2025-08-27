https://1prime.ru/20250827/medsanchast-861324954.html
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве - 27.08.2025, ПРАЙМ
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве
Структура Capital Group выкупает у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине на северо-востоке Москве, сообщается на ГИС "Торги". | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T13:42+0300
2025-08-27T13:42+0300
2025-08-27T13:42+0300
экономика
бизнес
москва
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861280377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf2a58367456b93ebfdc95a986fc4337.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Структура Capital Group выкупает у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине на северо-востоке Москве, сообщается на ГИС "Торги". Как указывается в протоколе торгов, единственную заявку на участие в них подал СЗ "Аккордъ". Лот, выставлявшийся с начальной ценой около 3,6 миллиарда рублей, представляет собой комплекс зданий примерно на 26 тысяч квадратных метров на Малахитовой улице, также в него входит участок площадью около 5,3 гектара. Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году, контролируется Павлом Те.
https://1prime.ru/20250826/ssha-861280573.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861280377_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_7ad3bf6d1221b98a3010af7e413f3fa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, почта россии
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Почта России
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине в Москве
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Структура Capital Group выкупает у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине на северо-востоке Москве, сообщается на ГИС "Торги".
Как указывается в протоколе торгов, единственную заявку на участие в них подал СЗ "Аккордъ". Лот, выставлявшийся с начальной ценой около 3,6 миллиарда рублей, представляет собой комплекс зданий примерно на 26 тысяч квадратных метров на Малахитовой улице, также в него входит участок площадью около 5,3 гектара.
Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году, контролируется Павлом Те.
"Почта России" приостановила прием посылок с товарами в США