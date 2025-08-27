Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве - 27.08.2025, ПРАЙМ
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Структура Capital Group выкупает у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине на северо-востоке Москве, сообщается на ГИС "Торги". Как указывается в протоколе торгов, единственную заявку на участие в них подал СЗ "Аккордъ". Лот, выставлявшийся с начальной ценой около 3,6 миллиарда рублей, представляет собой комплекс зданий примерно на 26 тысяч квадратных метров на Малахитовой улице, также в него входит участок площадью около 5,3 гектара. Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году, контролируется Павлом Те.
13:42 27.08.2025
 
Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Структура Capital Group выкупает у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине на северо-востоке Москве, сообщается на ГИС "Торги".
Как указывается в протоколе торгов, единственную заявку на участие в них подал СЗ "Аккордъ". Лот, выставлявшийся с начальной ценой около 3,6 миллиарда рублей, представляет собой комплекс зданий примерно на 26 тысяч квадратных метров на Малахитовой улице, также в него входит участок площадью около 5,3 гектара.
Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году, контролируется Павлом Те.
