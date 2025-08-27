https://1prime.ru/20250827/medsanchast-861324954.html

Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве

Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве - 27.08.2025, ПРАЙМ

Capital Group выкупит у "Почты России" бывшую медсанчасть в Москве

Структура Capital Group выкупает у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине на северо-востоке Москве, сообщается на ГИС "Торги". | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T13:42+0300

2025-08-27T13:42+0300

2025-08-27T13:42+0300

экономика

бизнес

москва

почта россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861280377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf2a58367456b93ebfdc95a986fc4337.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Структура Capital Group выкупает у "Почты России" бывшую медсанчасть в Ростокине на северо-востоке Москве, сообщается на ГИС "Торги". Как указывается в протоколе торгов, единственную заявку на участие в них подал СЗ "Аккордъ". Лот, выставлявшийся с начальной ценой около 3,6 миллиарда рублей, представляет собой комплекс зданий примерно на 26 тысяч квадратных метров на Малахитовой улице, также в него входит участок площадью около 5,3 гектара. Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году, контролируется Павлом Те.

https://1prime.ru/20250826/ssha-861280573.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, почта россии