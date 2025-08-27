Рост ВВП России в июле составил 0,4 процента

https://1prime.ru/20250827/mer-861347662.html

Рост ВВП России в июле составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне, по итогам семи месяцев экономика выросла на 1,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июле составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне, по итогам семи месяцев экономика выросла на 1,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в июле 2025 года рост ВВП составил 0,4% в годовом выражении после роста на 1% в годовом выражении в июне. По итогам 7 месяцев 2025 года ВВП увеличился на 1,1% год к году", - сказано в обзоре. В документе также уточнена оценка роста экономики в июне: теперь рост оценивается в 1% против прежних 1,1%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.

