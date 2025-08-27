Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост ВВП России в июле составил 0,4 процента
россия
рф
росстат
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июле составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне, по итогам семи месяцев экономика выросла на 1,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в июле 2025 года рост ВВП составил 0,4% в годовом выражении после роста на 1% в годовом выражении в июне. По итогам 7 месяцев 2025 года ВВП увеличился на 1,1% год к году", - сказано в обзоре. В документе также уточнена оценка роста экономики в июне: теперь рост оценивается в 1% против прежних 1,1%. В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.
россия, рф, росстат
РОССИЯ, РФ, Росстат
19:07 27.08.2025
 
Рост ВВП России в июле составил 0,4 процента

Рост ВВП России в июле составил 0,4% после 1% в июне

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июле составил 0,4% в годовом выражении после 1% в июне, по итогам семи месяцев экономика выросла на 1,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в июле 2025 года рост ВВП составил 0,4% в годовом выражении после роста на 1% в годовом выражении в июне. По итогам 7 месяцев 2025 года ВВП увеличился на 1,1% год к году", - сказано в обзоре.
В документе также уточнена оценка роста экономики в июне: теперь рост оценивается в 1% против прежних 1,1%.
В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в среду Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.
 
РОССИЯ РФ Росстат
 
 
