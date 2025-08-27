https://1prime.ru/20250827/merts-861303357.html

В Госдуме призвали Мерца не пугать Россию ежовыми рукавицами

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца не пугать Россию ежовыми рукавицами и не говорить с ней языком ультиматумов. Ранее Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ. "Как бы не хотелось Мерцу ввести санкции, нас этим не напугаешь. Думаю, и сам Мерц уже сбился со счета этих санкций. Пусть канцлер Мерц лучше приготовит ежовые рукавицы для Зеленского, нас ими пугать не надо, иголки сломаются", - сказал Белик. По словам собеседника агентства, европейцам нужна встреча ради встречи, а России - результаты. "Если есть, о чем говорить, и это будет закреплено в соглашениях, то встреча вполне вероятна, но если нам предлагают очередную говорильню, то никакие угрозы санкций и ультиматумы не изменят нашей повестки", - сказал депутат. Белик добавил, что встрече должно предшествовать признание Зеленским реалий на линии фронта, где российские войска наступают, и публичный отказ от курса вступления Украины в НАТО.

