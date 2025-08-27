Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мигранты устроили игру на мемориале в Тульской области, проводится проверка - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/migranty-861297030.html
Мигранты устроили игру на мемориале в Тульской области, проводится проверка
Мигранты устроили игру на мемориале в Тульской области, проводится проверка - 27.08.2025, ПРАЙМ
Мигранты устроили игру на мемориале в Тульской области, проводится проверка
Следственное управление Следственного комитета по Тульской области начало проверку в связи с видео, появившимся на социальных платформах, где видно, как... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T00:52+0300
2025-08-27T00:58+0300
россия
тульская область
азербайджан
рф
александр бастрыкин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/29/766252947_0:155:1501:999_1920x0_80_0_0_2fda71255dccb208e0867a403c21d843.jpg
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета по Тульской области начало проверку в связи с видео, появившимся на социальных платформах, где видно, как мигранты играют в бейсбол на территории мемориального комплекса в поселке Косая Гора, как сообщается в Telegram-канале управления. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщается о том, что в поселке Косая Гора Тульской области иностранцы играют в бейсбол (или крикет) на территории мемориального комплекса", — отмечается в сообщении. В данном случае была начата процессуальная проверка по признакам преступления согласно статье 354 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма"), и мигрантам может грозить наказание до трех лет лишения свободы. Как уточняет Следственный комитет, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Тульской области предоставить отчет о ходе расследования по факту осквернения мемориала. 5 августа Тульский областной суд вынес приговор в виде одного года колонии-поселения гражданину Азербайджана, который осквернил Вечный огонь в областном центре. Суд установил, что гражданин Азербайджана на момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1 часть 3 УК РФ) находился в состоянии алкогольного опьянения. На заседании он полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное.
https://1prime.ru/20250824/delo-861166739.html
https://1prime.ru/20250722/baza-859778130.html
тульская область
азербайджан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76625/29/766252947_0:15:1501:1140_1920x0_80_0_0_9bf4591a62bdbf2cb78096964be81aff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, тульская область, азербайджан, рф, александр бастрыкин, ск рф
РОССИЯ, Тульская область, АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
00:52 27.08.2025 (обновлено: 00:58 27.08.2025)
 
Мигранты устроили игру на мемориале в Тульской области, проводится проверка

СК начал проверку после видео с играющими в бейсбол мигрантами у мемориала Косая Гора

© Алексей Куденко | Перейти в медиабанк*У входа в здание Следственного комитета РФ
*У входа в здание Следственного комитета РФ
*У входа в здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета по Тульской области начало проверку в связи с видео, появившимся на социальных платформах, где видно, как мигранты играют в бейсбол на территории мемориального комплекса в поселке Косая Гора, как сообщается в Telegram-канале управления.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщается о том, что в поселке Косая Гора Тульской области иностранцы играют в бейсбол (или крикет) на территории мемориального комплекса", — отмечается в сообщении.
В данном случае была начата процессуальная проверка по признакам преступления согласно статье 354 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма"), и мигрантам может грозить наказание до трех лет лишения свободы.
Обстановка возле Детского мира в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
СК завел дело после взрыва баллона в ЦДМ
24 августа, 14:08
Как уточняет Следственный комитет, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Тульской области предоставить отчет о ходе расследования по факту осквернения мемориала.
5 августа Тульский областной суд вынес приговор в виде одного года колонии-поселения гражданину Азербайджана, который осквернил Вечный огонь в областном центре.
Суд установил, что гражданин Азербайджана на момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1 часть 3 УК РФ) находился в состоянии алкогольного опьянения. На заседании он полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное.
Здание Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza
22 июля, 11:52
 
РОССИЯТульская областьАЗЕРБАЙДЖАНРФАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала