Мигранты устроили игру на мемориале в Тульской области, проводится проверка

2025-08-27T00:52+0300

2025-08-27T00:52+0300

2025-08-27T00:58+0300

МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета по Тульской области начало проверку в связи с видео, появившимся на социальных платформах, где видно, как мигранты играют в бейсбол на территории мемориального комплекса в поселке Косая Гора, как сообщается в Telegram-канале управления. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщается о том, что в поселке Косая Гора Тульской области иностранцы играют в бейсбол (или крикет) на территории мемориального комплекса", — отмечается в сообщении. В данном случае была начата процессуальная проверка по признакам преступления согласно статье 354 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма"), и мигрантам может грозить наказание до трех лет лишения свободы. Как уточняет Следственный комитет, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Тульской области предоставить отчет о ходе расследования по факту осквернения мемориала. 5 августа Тульский областной суд вынес приговор в виде одного года колонии-поселения гражданину Азербайджана, который осквернил Вечный огонь в областном центре. Суд установил, что гражданин Азербайджана на момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1 часть 3 УК РФ) находился в состоянии алкогольного опьянения. На заседании он полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное.

россия, тульская область, азербайджан, рф, александр бастрыкин, ск рф