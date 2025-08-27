Мигранты устроили игру на мемориале в Тульской области, проводится проверка
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета по Тульской области начало проверку в связи с видео, появившимся на социальных платформах, где видно, как мигранты играют в бейсбол на территории мемориального комплекса в поселке Косая Гора, как сообщается в Telegram-канале управления.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация в которой сообщается о том, что в поселке Косая Гора Тульской области иностранцы играют в бейсбол (или крикет) на территории мемориального комплекса", — отмечается в сообщении.
В данном случае была начата процессуальная проверка по признакам преступления согласно статье 354 Уголовного кодекса ("Реабилитация нацизма"), и мигрантам может грозить наказание до трех лет лишения свободы.
Как уточняет Следственный комитет, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Тульской области предоставить отчет о ходе расследования по факту осквернения мемориала.
5 августа Тульский областной суд вынес приговор в виде одного года колонии-поселения гражданину Азербайджана, который осквернил Вечный огонь в областном центре.
Суд установил, что гражданин Азербайджана на момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1 часть 3 УК РФ) находился в состоянии алкогольного опьянения. На заседании он полностью признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное.