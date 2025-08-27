https://1prime.ru/20250827/minfin-861336308.html
Минфин США выступил против немедленной конфискации российских активов
2025-08-27T16:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что замороженные российские активы не следует немедленно конфисковывать, так как они являются частью переговоров с Москвой. "Думаю, это всё часть переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным, поэтому я не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдёт ли часть или всё это на восстановление Украины", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
