Минфин США выступил против немедленной конфискации российских активов

ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что замороженные российские активы не следует немедленно конфисковывать, так как они являются частью переговоров с Москвой. "Думаю, это всё часть переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным, поэтому я не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдёт ли часть или всё это на восстановление Украины", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

2025

финансы, россия, москва, сша, скотт бессент, сергей лавров, ес, euroclear