Минфин США выступил против немедленной конфискации российских активов - 27.08.2025
Минфин США выступил против немедленной конфискации российских активов
Минфин США выступил против немедленной конфискации российских активов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Минфин США выступил против немедленной конфискации российских активов
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что замороженные российские активы не следует немедленно конфисковывать, так как они являются частью переговоров с... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T16:15+0300
2025-08-27T16:15+0300
экономика
финансы
россия
москва
сша
скотт бессент
сергей лавров
ес
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что замороженные российские активы не следует немедленно конфисковывать, так как они являются частью переговоров с Москвой. "Думаю, это всё часть переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным, поэтому я не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдёт ли часть или всё это на восстановление Украины", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
финансы, россия, москва, сша, скотт бессент, сергей лавров, ес, euroclear
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, США, Скотт Бессент, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear
16:15 27.08.2025
 
Минфин США выступил против немедленной конфискации российских активов

Глава Минфина США: замороженные активы России не стоит конфисковывать немедленно

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что замороженные российские активы не следует немедленно конфисковывать, так как они являются частью переговоров с Москвой.
"Думаю, это всё часть переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным, поэтому я не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдёт ли часть или всё это на восстановление Украины", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
ЕС перевел Украине более десяти млрд евро из замороженных средств ЦБ
