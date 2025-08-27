https://1prime.ru/20250827/minprirody-861316935.html
Российские компании намерены инвестировать в геологоразведку кобальта
2025-08-27T12:03+0300
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские компании планируют инвестировать в геологоразведку кобальта в 2025 году 2,833 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минприроды РФ.
"В основном в геологоразведку (кобальта - ред.) инвестирует бизнес. За последние два года компании вложили в этот процесс почти 3,8 миллиарда рублей, а на 2025 запланировано еще 2,833 миллиарда. Основные регионы интереса бизнеса – Красноярский и Камчатский края, а также Амурская область", - говорится в сообщении.
Отмечается, что геологоразведочные работы идут активно, даже несмотря на то, что кобальт в России относится к первой группе полезных ископаемых - его запасов достаточно, чтобы обеспечить любые потребности отечественной экономики.
Согласно релизу, в России в прошлом году кобальт добывали на 11 месторождениях, а общий объём добычи составил почти 11,5 тысяч тонн. Основной вклад в неё внесли месторождения Норильского промышленного района: Октябрьское, Талнахское, Норильск I.
"Почти миллион тонн, то есть две трети запасов страны, находятся в пяти крупнейших месторождениях: Октябрьском, Талнахском, Норильск I в Красноярском крае, Буруктальском в Оренбургской области и Серовском в Свердловской области", – цитирует пресс-служба слова главы министерства Александра Козлова.
"Всего же в России насчитывается 89 месторождений кобальта, действует 41 лицензия на геологическое изучение, поиск, оценку, разведку и добычу кобальта", – добавил он.
К освоению подготавливаются ещё восемь участков недр, а именно Кингашское, Верхнекингашское, Черногорское, Масловское, Южная часть месторождения Норильск I в Красноярском крае, Кун-Маньё в Амурской области, Еланское и Ёлкинское месторождения в Воронежской области. Заявленная суммарная мощность – 8,6 тысячи кобальта в год, подчеркивает пресс-служба.
В текущем году стартует добыча на Черногорском месторождении, а в четвертом квартале она начнется на Кингашском и Верхнекингашском участках недр, следует из сообщения.
Россия – одна из крупнейших добывающих кобальт стран в мире. А её балансовые запасы металла превышают 1,5 миллиона тонн. И по их объёму РФ занимает четвёртое место в мире после Демократической Республики Конго, Индонезии и Австралии.
Кобальт применяется в металлургии для получения отличных прочностных характеристик сплавов. Кроме, того, этот металл, наряду с литием, - важный компонент для производства литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электромобилей и ветряных электростанций. Также кобальт используют во многих химических реакциях в качестве катализатора.
