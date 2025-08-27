Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/mironov-861327665.html
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил отменить систему индивидуальных пенсионных... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T14:11+0300
2025-08-27T14:11+0300
экономика
россия
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707460_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_f30d5cf9f8dd58d5f719c99aca1fbc6e.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. "Система ИПК провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию. Справороссы предлагают отменить балльную систему и перейти к прозрачным критериям назначения пенсии", - сказал Миронов. Он сообщил, что его партия предлагает, чтобы пенсии формировались исходя из трех прозрачных показателей: стаж, заработок и условия труда. Также депутат считает необходимым ввести широкие пенсионные льготы для медиков, педагогов, многодетных родителей. По его словам, если россиянам не хватает баллов для назначения страховой пенсии, их можно докупить. "Цена на этот год – "всего" 60 тысяч рублей за балл. Есть эти деньги - покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым. Это циничный подход", - сказал депутат. Миронов напомнил, что с каждым годом число ИПК, необходимых для получения страховой пенсии, возрастало, и если в 2020 году требовалось 18,6 балла, то в 2025 – не менее 30. "Более того, с каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, в этом – уже 230 тысяч. При зарплате в 80 тысяч получишь меньше пяти ИПК", - добавил лидер партии.
https://1prime.ru/20250817/mironov--860818457.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707460_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a57483578b033cef8aed996037b35af8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей миронов, госдума
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
14:11 27.08.2025
 
Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов

Миронов предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии.
"Система ИПК провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию. Справороссы предлагают отменить балльную систему и перейти к прозрачным критериям назначения пенсии", - сказал Миронов.
Он сообщил, что его партия предлагает, чтобы пенсии формировались исходя из трех прозрачных показателей: стаж, заработок и условия труда. Также депутат считает необходимым ввести широкие пенсионные льготы для медиков, педагогов, многодетных родителей.
По его словам, если россиянам не хватает баллов для назначения страховой пенсии, их можно докупить. "Цена на этот год – "всего" 60 тысяч рублей за балл. Есть эти деньги - покупай полноценную пенсию, нет – довольствуйся малым. Это циничный подход", - сказал депутат.
Миронов напомнил, что с каждым годом число ИПК, необходимых для получения страховой пенсии, возрастало, и если в 2020 году требовалось 18,6 балла, то в 2025 – не менее 30.
"Более того, с каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. Например, в прошлом году, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, в этом – уже 230 тысяч. При зарплате в 80 тысяч получишь меньше пяти ИПК", - добавил лидер партии.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
17 августа, 12:27
 
ЭкономикаРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала