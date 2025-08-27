https://1prime.ru/20250827/mishustin-861312769.html

Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян

2025-08-27T10:53+0300

экономика

россия

михаил мишустин

росимущество

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Качество жизни россиян и достижение национальных целей развития страны напрямую зависит от качества управления активами государства, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Глава кабмина упомянул, что в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом находится федеральная собственность. Это здания, сооружения, земельные участки, объекты капитального строительства, акции, уточнил он, - все, что принадлежит государству. "И конечно, от качества управления активами государства - от сдачи в аренду, от соответствующей продажи средства, доходы направляются на строительство школ, садиков, социальной инфраструктуры и на многие другие задачи – от этого, конечно, впрямую зависит качество жизни россиян и достижение национальных целей развития, которые перед нами ставит президент", - подчеркнул Мишустин.

2025

россия, михаил мишустин, росимущество