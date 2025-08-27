Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/mishustin-861312769.html
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян - 27.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян
Качество жизни россиян и достижение национальных целей развития страны напрямую зависит от качества управления активами государства, подчеркнул премьер-министр... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:53+0300
2025-08-27T10:53+0300
экономика
россия
михаил мишустин
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856116078_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_35a5747b3521624c96ca9bc40230163e.jpg
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Качество жизни россиян и достижение национальных целей развития страны напрямую зависит от качества управления активами государства, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Глава кабмина упомянул, что в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом находится федеральная собственность. Это здания, сооружения, земельные участки, объекты капитального строительства, акции, уточнил он, - все, что принадлежит государству. "И конечно, от качества управления активами государства - от сдачи в аренду, от соответствующей продажи средства, доходы направляются на строительство школ, садиков, социальной инфраструктуры и на многие другие задачи – от этого, конечно, впрямую зависит качество жизни россиян и достижение национальных целей развития, которые перед нами ставит президент", - подчеркнул Мишустин.
https://1prime.ru/20250821/mishustin-861040461.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856116078_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_d10bd82b516ec194c211e24a47eccc01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, росимущество
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росимущество
10:53 27.08.2025
 
Мишустин рассказал, от чего зависит качество жизни россиян

Мишустин: качество жизни россиян зависит от качества управления активами страны

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Качество жизни россиян и достижение национальных целей развития страны напрямую зависит от качества управления активами государства, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росимущества Вадимом Яковенко.
Глава кабмина упомянул, что в ведении Федерального агентства по управлению государственным имуществом находится федеральная собственность. Это здания, сооружения, земельные участки, объекты капитального строительства, акции, уточнил он, - все, что принадлежит государству.
"И конечно, от качества управления активами государства - от сдачи в аренду, от соответствующей продажи средства, доходы направляются на строительство школ, садиков, социальной инфраструктуры и на многие другие задачи – от этого, конечно, впрямую зависит качество жизни россиян и достижение национальных целей развития, которые перед нами ставит президент", - подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по развитию малых городов в Переславле-Залесском - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Мишустин оценил механизм онлайн-голосования за объекты благоустройства
21 августа, 12:45
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала