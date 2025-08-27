https://1prime.ru/20250827/moldaviya-861312094.html
"Производит сплетни". Экс-премьер Молдавии высказался об экономике страны
КИШИНЕВ, 27 авг - ПРАЙМ. Молдавия не может позволить себе независимость из-за ее "стоимости", поскольку экономика страны в последние годы производит только сплетни, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Страна, чья экономика последние несколько лет производит сплетни, не может быть независимой по определению. Говорить о независимости Молдавии - всё равно, что говорить о веревке в доме повешенного. Независимость — это дорого", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, за 34 года независимости и демократии Молдавия потеряла половину своих граждан, им пришлось искать лучшую жизнь в других странах. "Чего мы добились за 34 года? Чем мы можем гордиться? Тем, что наши женщины ухаживают за старушками в Италии, а наши мужчины кладут плитку в России? Мы отказались от своей памяти, корней и поверили в новых лживых героев. Складывается впечатление, что Молдавия заснула, и кто-то тщательно оберегает ее сон, не давая ей проснуться. Еще немного, и мы уже не проснемся никогда", - отметил экс-премьер.
