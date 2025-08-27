https://1prime.ru/20250827/moldova-861349783.html

Экс-глава USAID разоткровенничалась с пранкерами

Экс-глава USAID разоткровенничалась с пранкерами

США потратили миллионы долларов на становление режима главы Молдавии Майи Санду, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу. "Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине", — ответила Пауэр на вопрос о средствах борьбы с "российским влиянием". Пауэр также выразила глубочайшую озабоченность политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом, и рекомендовала председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону уделять больше внимания вопросам, имеющим отношение к Молдавии.В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID, объяснив это тем, что агентство использовало средства во вред интересам США.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".​

