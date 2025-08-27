Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава USAID разоткровенничалась с пранкерами - 27.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
Экс-глава USAID разоткровенничалась с пранкерами - 27.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
США потратили миллионы долларов на становление режима главы Молдавии Майи Санду, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T19:23+0300
2025-08-27T19:25+0300
сша
молдавия
кишинев
майя санду
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
оон
usaid
США потратили миллионы долларов на становление режима главы Молдавии Майи Санду, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу. "Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине", — ответила Пауэр на вопрос о средствах борьбы с "российским влиянием". Пауэр также выразила глубочайшую озабоченность политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом, и рекомендовала председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону уделять больше внимания вопросам, имеющим отношение к Молдавии.В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID, объяснив это тем, что агентство использовало средства во вред интересам США.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".​
https://1prime.ru/20250813/tramp-860689356.html
https://1prime.ru/20250807/sandu-860447706.html
https://1prime.ru/20250827/moldaviya-861312094.html
сша
молдавия
кишинев
сша, молдавия, кишинев, майя санду, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, оон, usaid
США, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Майя Санду, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ООН, USAID
19:23 27.08.2025 (обновлено: 19:25 27.08.2025)
 
Экс-глава USAID разоткровенничалась с пранкерами

Бывшая глава USAID Пауэр призналась в финансировании Санду в Молдавии

США потратили миллионы долларов на становление режима главы Молдавии Майи Санду, призналась экс-посол США в ООН и бывшая глава USAID Саманта Пауэр пранкерам Вовану и Лексусу.
"Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине", — ответила Пауэр на вопрос о средствах борьбы с "российским влиянием".
Американский флаг, Вашингтон, США
Суд разрешил Трампу сократить помощь зарубежным странам
13 августа, 21:54
Пауэр также выразила глубочайшую озабоченность политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом, и рекомендовала председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону уделять больше внимания вопросам, имеющим отношение к Молдавии.
В начале года РИА Новости выяснило, что USAID выделяло средства на кампанию по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года, в результате которых победила Санду. Трамп упразднил USAID, объяснив это тем, что агентство использовало средства во вред интересам США.
Майя Санду
"Только хуже". Захарова сравнила Санду и Саакашвили
7 августа, 21:26
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".​
Акции протеста в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Производит сплетни". Экс-премьер Молдавии высказался об экономике страны
10:44
 
СШАМОЛДАВИЯКишиневМайя СандуДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенООНUSAID
 
 
