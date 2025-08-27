Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил эффективность внедрения ИИ в молочной отрасли - 27.08.2025
Эксперт оценил эффективность внедрения ИИ в молочной отрасли
Внедрение технологий с искусственным интеллектом (ИИ) способно сократить незапланированные простои в переработке молока на 30-50%, заявил РИА Новости... | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Внедрение технологий с искусственным интеллектом (ИИ) способно сократить незапланированные простои в переработке молока на 30-50%, заявил РИА Новости генеральный директор компании Health &amp; Nutrition (H&amp;N, бывшая "Данон Россия") Якуб Закриев. "Внедрение технологий с искусственным интеллектом способно сократить незапланированные простои в переработке молока на 30-50% за счет предиктивного обслуживания оборудования", - сказал он. По его словам, "в молочной отрасли это измеряется десятками часов предотвращенных остановок и сокращением брака на линиях розлива и упаковки". В компании, добавил Закриев, реализована, в частности, видеоаналитика работы сотрудников на одном из ключевых этапов – приемке молочного сырья. "Это снижает риски как мошеннических действий, так и нарушений техники безопасности", - заметил собеседник агентства. "Также в разработке находится ряд проектов по внедрению умного зрения в фасовочных цехах, которое будет определять брак и мгновенно его отсортировывать", - сообщил он. Закриев считает, что существуют системные предпосылки для масштабирования ИИ и технологий машинного обучения в АПК. Речь о развитии единой цифровой платформы агропромышленного комплекса, увеличении затрат на цифровую трансформацию и ускорении внедрения облачных сервисов аналитики, пояснил он.
18:16 27.08.2025
 
Эксперт оценил эффективность внедрения ИИ в молочной отрасли

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Внедрение технологий с искусственным интеллектом (ИИ) способно сократить незапланированные простои в переработке молока на 30-50%, заявил РИА Новости генеральный директор компании Health & Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Якуб Закриев.
"Внедрение технологий с искусственным интеллектом способно сократить незапланированные простои в переработке молока на 30-50% за счет предиктивного обслуживания оборудования", - сказал он.
По его словам, "в молочной отрасли это измеряется десятками часов предотвращенных остановок и сокращением брака на линиях розлива и упаковки".
В компании, добавил Закриев, реализована, в частности, видеоаналитика работы сотрудников на одном из ключевых этапов – приемке молочного сырья. "Это снижает риски как мошеннических действий, так и нарушений техники безопасности", - заметил собеседник агентства.
"Также в разработке находится ряд проектов по внедрению умного зрения в фасовочных цехах, которое будет определять брак и мгновенно его отсортировывать", - сообщил он.
Закриев считает, что существуют системные предпосылки для масштабирования ИИ и технологий машинного обучения в АПК. Речь о развитии единой цифровой платформы агропромышленного комплекса, увеличении затрат на цифровую трансформацию и ускорении внедрения облачных сервисов аналитики, пояснил он.
В России выросло производство молока и мяса
27 мая, 12:58
