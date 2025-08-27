https://1prime.ru/20250827/mosbirzha-861334296.html
Российский рынок акций умеренно растет днем среды
Российский рынок акций умеренно растет днем среды - 27.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет днем среды
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды, следует из данных Мосбиржи. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T15:13+0300
2025-08-27T15:13+0300
2025-08-27T15:13+0300
экономика
рынок
торги
индексы
украина
сша
латинская америка
дональд трамп
мосбиржа
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5f6c35bc580ccb4e045ce23f15322088.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск рос на 0,8%, до 2 908,85 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,22%, до 66,85 доллара за баррель. "Динамика остается сдержанной на фоне сохраняющихся геополитических рисков - инвесторы оценивают ситуацию вокруг Украины и сигналы со стороны США. Президент Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных мер давления против России, однако выразил надежду, что удастся добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "С рынком все хорошо, видим небольшой рост сегодня. Определяющими для динамики на короткую перспективу будет санкционная повестка, а также решение по ставке ЦБ", - добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "СПБ биржи" (+3,71%), "ЭН+ Груп" (+2,7%), "Новатэка" (+2,65%), "Русала" (+1,97%), "ВК" (+1,83%). В лидерах снижения же акции "Полюса" (-2,15%), "Вуш Холдинга" (-1,75%), "Совкомфлота" (-1,1%), "Татнефти" (префы снижаются на 0,99%, обыкновенные акции - на 0,76%), "Позитива" (-0,81%). "Из корпоративных новостей выделяется "Полюс", который показал рост прибыли по МСФО за первое полугодие на 20%, до 172,5 миллиарда рублей, и рекомендовал дивиденды в 70,85 рубля на акцию (собрание акционеров состоится 30 сентября, реестр закроется 13 октября). Акции компании снизились на 2% в связи с тем, что результаты оказались ниже ожиданий части инвесторов и стали поводом для фиксации прибыли", - отметил Абрамов. "Вуш Холдинг" демонстрирует рост аудитории кикшеринга на 26% год к году и активные усилия по оптимизации затрат и развитию новых рынков, в том числе в Латинской Америке. Акции ритейлера "О'Кей Групп" выросли более чем на 20% после новостей о предложении "Ленты" по покупке сети гипермаркетов, что вызвало позитивный импульс среди инвесторов", - указал Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". ПРОГНОЗЫ Во второй половине дня рынок ожидает ключевые макроэкономические данные от Росстата по инфляции и промышленному производству, а также комментарии Банка России по инфляционным ожиданиям, которые станут главными факторами, формирующими настроения инвесторов и, вероятно, они зададут направление торгам на ближайшие сессии, отмечает Вишневский. "При отсутствии новых внешнеполитических шоков российский рынок сегодня, вероятно, завершит торговую сессию в "зеленой зоне". Однако, как и накануне, часть инвесторов может под занавес торгов зафиксировать часть прибыли", - заключил Абрамов.
https://1prime.ru/20250827/rubl-861315264.html
украина
сша
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/02/767890203_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_8e15c79f8ee9be5dbe2cf37a4092157c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, украина, сша, латинская америка, дональд трамп, мосбиржа, финам, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, УКРАИНА, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Дональд Трамп, Мосбиржа, Финам, УК Альфа-Капитал
Российский рынок акций умеренно растет днем среды
Мосбиржа: российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем среды, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 15.05 мск рос на 0,8%, до 2 908,85 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,22%, до 66,85 доллара за баррель.
"Динамика остается сдержанной на фоне сохраняющихся геополитических рисков - инвесторы оценивают ситуацию вокруг Украины и сигналы со стороны США. Президент Дональд Трамп допустил возможность введения дополнительных мер давления против России, однако выразил надежду, что удастся добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
"С рынком все хорошо, видим небольшой рост сегодня. Определяющими для динамики на короткую перспективу будет санкционная повестка, а также решение по ставке ЦБ", - добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста акции "СПБ биржи" (+3,71%), "ЭН+ Груп" (+2,7%), "Новатэка" (+2,65%), "Русала" (+1,97%), "ВК" (+1,83%).
В лидерах снижения же акции "Полюса" (-2,15%), "Вуш Холдинга" (-1,75%), "Совкомфлота" (-1,1%), "Татнефти" (префы снижаются на 0,99%, обыкновенные акции - на 0,76%), "Позитива" (-0,81%).
"Из корпоративных новостей выделяется "Полюс", который показал рост прибыли по МСФО за первое полугодие на 20%, до 172,5 миллиарда рублей, и рекомендовал дивиденды в 70,85 рубля на акцию (собрание акционеров состоится 30 сентября, реестр закроется 13 октября). Акции компании снизились на 2% в связи с тем, что результаты оказались ниже ожиданий части инвесторов и стали поводом для фиксации прибыли", - отметил Абрамов.
"Вуш Холдинг" демонстрирует рост аудитории кикшеринга на 26% год к году и активные усилия по оптимизации затрат и развитию новых рынков, в том числе в Латинской Америке. Акции ритейлера "О'Кей Групп" выросли более чем на 20% после новостей о предложении "Ленты" по покупке сети гипермаркетов, что вызвало позитивный импульс среди инвесторов", - указал Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".
Во второй половине дня рынок ожидает ключевые макроэкономические данные от Росстата по инфляции и промышленному производству, а также комментарии Банка России по инфляционным ожиданиям, которые станут главными факторами, формирующими настроения инвесторов и, вероятно, они зададут направление торгам на ближайшие сессии, отмечает Вишневский.
"При отсутствии новых внешнеполитических шоков российский рынок сегодня, вероятно, завершит торговую сессию в "зеленой зоне". Однако, как и накануне, часть инвесторов может под занавес торгов зафиксировать часть прибыли", - заключил Абрамов.
Рубль коррекционно укрепляется к юаню на в первые часы торгов среды