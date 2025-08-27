https://1prime.ru/20250827/mvd-861303202.html
МВД предупредило о новом способе мошенничества с помощью ИИ
2025-08-27T08:19+0300
2025-08-27T08:19+0300
2025-08-27T08:19+0300
мошенничество
технологии
общество
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/37/841433789_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_59588c8931da321d4b5bb0c250baaeb5.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мошенники похищают деньги, создавая с помощью искусственного интеллекта видео с дипфейками родственников, которые якобы просят занять деньги, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, мошенники используют нейросети, чтобы из фотографии сделать видео, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека с фото. На подобных видео "аватар" обычно просит занять деньги. После чего аферисты рассылают видеоматериал родственникам и товарищам. "Что мошенники могут сделать с вашей фотографией? Например, оживить ее..., если однажды ваш родственник или товарищ пришлет видео и попросит занять деньги, то позвоните и поинтересуйтесь о целях платежа. Вероятно, его взломали преступники", - говорится в материалах. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
https://1prime.ru/20250826/ii-861253193.html
технологии, общество , финансы
Мошенничество, Технологии, Общество , Финансы
