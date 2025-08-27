Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с электронным дневником - 27.08.2025
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250827/mvd-861307349.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с электронным дневником
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с электронным дневником - 27.08.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с электронным дневником
Участились случаи, когда мошенники получают доступ к конфиденциальной информации через необходимость обновления или привязки телефона к электронному дневнику,... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T09:15+0300
2025-08-27T09:15+0300
мошенничество
технологии
общество
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f4db51c319345632f90e48b47a8bf847.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Участились случаи, когда мошенники получают доступ к конфиденциальной информации через необходимость обновления или привязки телефона к электронному дневнику, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В последнее время участились случаи, когда злоумышленники в качестве повода для обращения к гражданам используют необходимость обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Под этим предлогом они убеждают жертву предоставить доступ к конфиденциальной информации, что в дальнейшем приводит к серьезным последствиям", - говорится в сообщении. Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки. Они убеждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Далее либо просят сообщить коды из SMS, либо направляют на фишинговый ресурс. После получения доступа к данным злоумышленники получают возможность войти в аккаунты на портале "Госуслуги", в онлайн-банках и других сервисах. Хотя чаще дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и "спасением" средств на "безопасных счетах", уточнили в ведомстве. Для защиты от подобных схем важно помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону, а любые операции, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал "Госуслуги" без привлечения сторонних лиц.
https://1prime.ru/20250827/mvd-861303202.html
технологии, общество, финансы, мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , Финансы, МВД
09:15 27.08.2025
 
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с электронным дневником

МВД: участились случаи мошенничества под предлогом привязки номера к электронному дневнику

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Участились случаи, когда мошенники получают доступ к конфиденциальной информации через необходимость обновления или привязки телефона к электронному дневнику, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В последнее время участились случаи, когда злоумышленники в качестве повода для обращения к гражданам используют необходимость обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Под этим предлогом они убеждают жертву предоставить доступ к конфиденциальной информации, что в дальнейшем приводит к серьезным последствиям", - говорится в сообщении.
Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки. Они убеждают, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Далее либо просят сообщить коды из SMS, либо направляют на фишинговый ресурс.
После получения доступа к данным злоумышленники получают возможность войти в аккаунты на портале "Госуслуги", в онлайн-банках и других сервисах. Хотя чаще дальше реализуется схема со звонком из правоохранительных органов и "спасением" средств на "безопасных счетах", уточнили в ведомстве.
Для защиты от подобных схем важно помнить, что официальные представители учебных заведений никогда не запрашивают коды из SMS, пароли или паспортные данные по телефону, а любые операции, связанные с электронным дневником, проводятся через официальные платформы школ или портал "Госуслуги" без привлечения сторонних лиц.
