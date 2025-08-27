https://1prime.ru/20250827/mvd-861317563.html

В МВД рассказали о блокировке абонентских номеров, арендованных мошенниками

2025-08-27T12:14+0300

мошенничество

бизнес

финансы

россия

мвд

telegram

whatsapp

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. С апреля заблокировано около 118 тысяч абонентских номеров, которые арендовали мошенники для обмана граждан, сообщил старший оперуполномоченный управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Илья Елясов на вебинаре. По его словам, есть многочисленные сообщества, как правило в Telegram, на которые подписываются молодые люди, чтобы подзаработать. Там они предлагают на несколько часов сдать в аренду свой аккаунт, что дает возможность злоумышленникам авторизоваться в мессенджере - чаще всего в WhatsApp. И с этого аккаунта уже начинаются звонки потенциальным жертвам. "Буквально в каждом субъекте есть молодые люди, сдающие в аренду свои аккаунты, буквально в каждом городе, в каждой школе. Мы сейчас совместно с Генпрокуратурой, с операторами сотовой связи обеспечиваем блокировку таких аккаунтов, которые передаются мошенническому колл-центру. Просто для понимания масштаба, на текущий момент, с начала работы, с апреля месяца текущего года, под блокировку попало 118 тысяч абонентских номеров", - сказал Елясов. В среду прошел всероссийский онлайн-вебинар: "Учебный год без тревог: безопасность несовершеннолетних в школе, онлайн-среде и повседневной жизни".

