МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Европейские страны могут ввести вооруженные силы НАТО на территорию Украины без согласования с Соединенными Штатами, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. "В течение нескольких месяцев европейская военная коалиция, скорее всего, отрастит хребет и развернет силы НАТО на Украине вне зависимости от того, что скажет Белый дом", — считает он. По его мнению, такой шаг может привести к началу мировой войны. Малинен считает, что мир на Украине возможен лишь через поражение режима Владимира Зеленского и его военных сил. Размещение западных войск на Украине Дональд Трамп 18 августа провел переговоры в Вашингтоне с Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Темой обсуждения стали гарантии безопасности для Киева, которые европейские государства планируют предоставить в согласовании с США. На следующий день глава Белого дома сообщил, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить свои войска на территории Украины, при этом американских военных там не будет. Согласно данным Bloomberg, примерно десять стран уже выразили готовность отправить свои вооруженные силы на Украину. Ранее издание сообщало о том, что предполагаемые гарантии безопасности для Киева нацелены на усиление ВСУ, причем они стремятся избежать требований России по ограничению численности украинской армии в рамках будущих мирных договоренностей. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Запад желает построить систему безопасности для Украины, направленную против России, и готов отправить оккупационные силы в республику с целью сдерживания Москвы. Однако это не тот подход, который следовало бы выбрать в данной ситуации.

