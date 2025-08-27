https://1prime.ru/20250827/neft-861297698.html

Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ

Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ - 27.08.2025, ПРАЙМ

Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров, американская компания ExxonMobil, покинувшая Россию в 2022 году, планирует вернуться на... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T01:57+0300

2025-08-27T01:57+0300

2025-08-27T01:57+0300

бизнес

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

exxon

"сахалин-1"

the wall street journal

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров, американская компания ExxonMobil, покинувшая Россию в 2022 году, планирует вернуться на российский рынок."Генеральный директор компании, Даррен Вудс, в последние недели обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вопрос о возможном возвращении Exxon", — сообщает издание. По словам источников, компания заинтересована в возвращении к проекту "Сахалин-1", если Россия и США дадут разрешение на это в контексте мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине. "Однако возвращение не является определенным и во многом зависит от того, сможет ли Трамп добиться прекращения военных действий на Украине или, напротив, усилит санкционного давления", — подчеркивается в статье. 16 августа агентство Reuters сообщило, что новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, касающийся условий приобретения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1," может открыть американской корпорации ExxonMobil дорогу для возвращения в проект. Президент Российской Федерации указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать новое российское предприятие для управления проектом "Сахалин-1", в которое должны перейти права и обязательства Exxon Neftegaz Limited, ранее владевшей 30% долей в проекте. Новым оператором стала "Сахалинморнефтегаз-Шельф" — подразделение "Роснефти", получившее 20% в проекте. Иностранные инвесторы, такие как японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие соответственно 30% и 20% в "Сахалине-1", подтвердили свою заинтересованность в продолжении участия. В то время как Exxon с марта 2022 года все еще находится в процессе выхода и не подтвердила своего возвращения.

https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861283280.html

https://1prime.ru/20250826/siyyarto-861266912.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, exxon, "сахалин-1", the wall street journal