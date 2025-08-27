Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250827/neft-861297698.html
Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ
Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ - 27.08.2025, ПРАЙМ
Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров, американская компания ExxonMobil, покинувшая Россию в 2022 году, планирует вернуться на... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T01:57+0300
2025-08-27T01:57+0300
бизнес
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
exxon
"сахалин-1"
the wall street journal
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров, американская компания ExxonMobil, покинувшая Россию в 2022 году, планирует вернуться на российский рынок."Генеральный директор компании, Даррен Вудс, в последние недели обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вопрос о возможном возвращении Exxon", — сообщает издание. По словам источников, компания заинтересована в возвращении к проекту "Сахалин-1", если Россия и США дадут разрешение на это в контексте мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине. "Однако возвращение не является определенным и во многом зависит от того, сможет ли Трамп добиться прекращения военных действий на Украине или, напротив, усилит санкционного давления", — подчеркивается в статье. 16 августа агентство Reuters сообщило, что новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, касающийся условий приобретения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1," может открыть американской корпорации ExxonMobil дорогу для возвращения в проект. Президент Российской Федерации указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать новое российское предприятие для управления проектом "Сахалин-1", в которое должны перейти права и обязательства Exxon Neftegaz Limited, ранее владевшей 30% долей в проекте. Новым оператором стала "Сахалинморнефтегаз-Шельф" — подразделение "Роснефти", получившее 20% в проекте. Иностранные инвесторы, такие как японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие соответственно 30% и 20% в "Сахалине-1", подтвердили свою заинтересованность в продолжении участия. В то время как Exxon с марта 2022 года все еще находится в процессе выхода и не подтвердила своего возвращения.
https://1prime.ru/20250826/ekonomika-861283280.html
https://1prime.ru/20250826/siyyarto-861266912.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, exxon, "сахалин-1", the wall street journal
Бизнес, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Exxon, "Сахалин-1", The Wall Street Journal
01:57 27.08.2025
 
Нефтяной гигант ExxonMobil хочет вернуться в Россию, пишут СМИ

WSJ: ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 августа — РИА Новости. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров, американская компания ExxonMobil, покинувшая Россию в 2022 году, планирует вернуться на российский рынок.
"Генеральный директор компании, Даррен Вудс, в последние недели обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вопрос о возможном возвращении Exxon", — сообщает издание.
По словам источников, компания заинтересована в возвращении к проекту "Сахалин-1", если Россия и США дадут разрешение на это в контексте мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Мировые цены на нефть ускорили снижение почти до двух процентов
Вчера, 18:43
"Однако возвращение не является определенным и во многом зависит от того, сможет ли Трамп добиться прекращения военных действий на Украине или, напротив, усилит санкционного давления", — подчеркивается в статье.
16 августа агентство Reuters сообщило, что новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, касающийся условий приобретения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1," может открыть американской корпорации ExxonMobil дорогу для возвращения в проект.
Президент Российской Федерации указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать новое российское предприятие для управления проектом "Сахалин-1", в которое должны перейти права и обязательства Exxon Neftegaz Limited, ранее владевшей 30% долей в проекте. Новым оператором стала "Сахалинморнефтегаз-Шельф" — подразделение "Роснефти", получившее 20% в проекте. Иностранные инвесторы, такие как японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие соответственно 30% и 20% в "Сахалине-1", подтвердили свою заинтересованность в продолжении участия. В то время как Exxon с марта 2022 года все еще находится в процессе выхода и не подтвердила своего возвращения.
ПМЭФ-2023. Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего
Сийярто рассказал, кто помешал диверсифицировать поставки нефти в Венгрию
Вчера, 14:12
 
БизнесСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ПутинExxon"Сахалин-1"The Wall Street Journal
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала