Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений - 27.08.2025
Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений
2025-08-27T11:58+0300
2025-08-27T11:58+0300
бизнес
рф
роспотребнадзор
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ делают максимум для пассажиров во время ограничений воздушного пространства, аэропорты тоже вносят свой вклад во время таких ситуаций, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. "Я считаю, что и авиакомпании делают максимум, и аэропорты стараются. А в отличие от авиакомпании, у них такой прямой обязанности нет", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". "Очень хорошая инициатива – это фонтанчики для воды, которые стали ставить там, где есть подвод питьевой воды, соответственно, это такая вода бесплатная, неограниченная. Это матрасики, открытие детских комнат, площадок для детей", - подчеркнул он. По словам Никитина, Минтранс, Роспотребнадзор, прокуратура будут следить за исполнением всех авиационных правил.
бизнес, рф, роспотребнадзор
Бизнес, РФ, Роспотребнадзор
11:58 27.08.2025
 
Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений

Глава Минтранса Никитин: авиакомпании делают максимум для пассажиров во время ограничений

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ делают максимум для пассажиров во время ограничений воздушного пространства, аэропорты тоже вносят свой вклад во время таких ситуаций, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"Я считаю, что и авиакомпании делают максимум, и аэропорты стараются. А в отличие от авиакомпании, у них такой прямой обязанности нет", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
"Очень хорошая инициатива – это фонтанчики для воды, которые стали ставить там, где есть подвод питьевой воды, соответственно, это такая вода бесплатная, неограниченная. Это матрасики, открытие детских комнат, площадок для детей", - подчеркнул он.
По словам Никитина, Минтранс, Роспотребнадзор, прокуратура будут следить за исполнением всех авиационных правил.
