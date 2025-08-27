https://1prime.ru/20250827/nikitin-861316779.html
Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений
Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений - 27.08.2025, ПРАЙМ
Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений
Авиакомпании РФ делают максимум для пассажиров во время ограничений воздушного пространства, аэропорты тоже вносят свой вклад во время таких ситуаций, сообщил... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T11:58+0300
2025-08-27T11:58+0300
2025-08-27T11:58+0300
бизнес
рф
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861316613_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_52dd7b50f9564e193d5f4ce2300b9336.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ делают максимум для пассажиров во время ограничений воздушного пространства, аэропорты тоже вносят свой вклад во время таких ситуаций, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. "Я считаю, что и авиакомпании делают максимум, и аэропорты стараются. А в отличие от авиакомпании, у них такой прямой обязанности нет", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". "Очень хорошая инициатива – это фонтанчики для воды, которые стали ставить там, где есть подвод питьевой воды, соответственно, это такая вода бесплатная, неограниченная. Это матрасики, открытие детских комнат, площадок для детей", - подчеркнул он. По словам Никитина, Минтранс, Роспотребнадзор, прокуратура будут следить за исполнением всех авиационных правил.
https://1prime.ru/20250825/prilozhenie-861202184.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861316613_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_98bec28bfbb987a06c0b52eb5fa5c784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, роспотребнадзор
Бизнес, РФ, Роспотребнадзор
Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений
Глава Минтранса Никитин: авиакомпании делают максимум для пассажиров во время ограничений
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ делают максимум для пассажиров во время ограничений воздушного пространства, аэропорты тоже вносят свой вклад во время таких ситуаций, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"Я считаю, что и авиакомпании делают максимум, и аэропорты стараются. А в отличие от авиакомпании, у них такой прямой обязанности нет", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
"Очень хорошая инициатива – это фонтанчики для воды, которые стали ставить там, где есть подвод питьевой воды, соответственно, это такая вода бесплатная, неограниченная. Это матрасики, открытие детских комнат, площадок для детей", - подчеркнул он.
По словам Никитина, Минтранс, Роспотребнадзор, прокуратура будут следить за исполнением всех авиационных правил.
Мобильное приложение авиакомпании S7 Airlines стало доступно в App Store