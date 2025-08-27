https://1prime.ru/20250827/nikitin-861316779.html

Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений

Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений - 27.08.2025, ПРАЙМ

Глава Минтранса рассказал о работе авиакомпаний во время ограничений

Авиакомпании РФ делают максимум для пассажиров во время ограничений воздушного пространства, аэропорты тоже вносят свой вклад во время таких ситуаций, сообщил... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T11:58+0300

2025-08-27T11:58+0300

2025-08-27T11:58+0300

бизнес

рф

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861316613_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_52dd7b50f9564e193d5f4ce2300b9336.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ делают максимум для пассажиров во время ограничений воздушного пространства, аэропорты тоже вносят свой вклад во время таких ситуаций, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. "Я считаю, что и авиакомпании делают максимум, и аэропорты стараются. А в отличие от авиакомпании, у них такой прямой обязанности нет", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". "Очень хорошая инициатива – это фонтанчики для воды, которые стали ставить там, где есть подвод питьевой воды, соответственно, это такая вода бесплатная, неограниченная. Это матрасики, открытие детских комнат, площадок для детей", - подчеркнул он. По словам Никитина, Минтранс, Роспотребнадзор, прокуратура будут следить за исполнением всех авиационных правил.

рф

2025

