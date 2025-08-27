https://1prime.ru/20250827/nikitin-861318370.html
Никитин рассказал об интересе бизнеса к модернизации аэропортов
Модернизация российских аэропортов интересна частным инвесторам, бизнес с удовольствием участвует в таких проектах, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 27.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Модернизация российских аэропортов интересна частным инвесторам, бизнес с удовольствием участвует в таких проектах, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Наш президент поставил серьезные задачи по модернизации аэропортов. Порядка 75 аэропортов мы должны модернизировать... Эта работа идет, 29 из них реализуются по схеме государственного частного партнерства, то есть там строятся за счет инвесторов современные аэровокзальные комплексы, и мы видим, что бизнес с удовольствием в такие проекты заходит. То есть сегодня мы, в общем-то, никого не уговариваем, бизнес приходит сам с проектами. Очевидно, что эта отрасль интересна для инвестиций", - рассказал Никитин в интервью телеканалу "Россия 24". Он уточнил, что Минтранс сейчас тесно работает с Минпромторгом и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). "Рассчитываем, что они нас поддержат и отечественными современными воздушными судами", - подчеркнул министр. Работа над тем, чтобы сделать поездки по стране комфортными, ведется в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система". В нем отдельный федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" направлен на строительство и реконструкцию аэропортов по всей стране. Он стартовал в 2025 году и продлится до 2030 года. На реализацию проекта выделены бюджетные средства в размере 366 миллиардов рублей. Для выполнения запланированных объемов строительства и реконструкции инфраструктуры планируется привлечение порядка 128 миллиардов рублей частных инвестиций по концессионной схеме.
рф
