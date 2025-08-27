Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин рассказал об интересе бизнеса к модернизации аэропортов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/nikitin-861318370.html
Никитин рассказал об интересе бизнеса к модернизации аэропортов
Никитин рассказал об интересе бизнеса к модернизации аэропортов - 27.08.2025, ПРАЙМ
Никитин рассказал об интересе бизнеса к модернизации аэропортов
Модернизация российских аэропортов интересна частным инвесторам, бизнес с удовольствием участвует в таких проектах, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T12:21+0300
2025-08-27T12:21+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860438839_0:19:3021:1718_1920x0_80_0_0_4e671e414ff0b1be253fb0a15d56d97a.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Модернизация российских аэропортов интересна частным инвесторам, бизнес с удовольствием участвует в таких проектах, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Наш президент поставил серьезные задачи по модернизации аэропортов. Порядка 75 аэропортов мы должны модернизировать... Эта работа идет, 29 из них реализуются по схеме государственного частного партнерства, то есть там строятся за счет инвесторов современные аэровокзальные комплексы, и мы видим, что бизнес с удовольствием в такие проекты заходит. То есть сегодня мы, в общем-то, никого не уговариваем, бизнес приходит сам с проектами. Очевидно, что эта отрасль интересна для инвестиций", - рассказал Никитин в интервью телеканалу "Россия 24". Он уточнил, что Минтранс сейчас тесно работает с Минпромторгом и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). "Рассчитываем, что они нас поддержат и отечественными современными воздушными судами", - подчеркнул министр. Работа над тем, чтобы сделать поездки по стране комфортными, ведется в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система". В нем отдельный федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" направлен на строительство и реконструкцию аэропортов по всей стране. Он стартовал в 2025 году и продлится до 2030 года. На реализацию проекта выделены бюджетные средства в размере 366 миллиардов рублей. Для выполнения запланированных объемов строительства и реконструкции инфраструктуры планируется привлечение порядка 128 миллиардов рублей частных инвестиций по концессионной схеме.
https://1prime.ru/20250824/aeroflot-861187358.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860438839_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e783d231ec9098193b8601c82f92cfeb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
12:21 27.08.2025
 
Никитин рассказал об интересе бизнеса к модернизации аэропортов

Никитин: модернизация аэропортов интересна частным инвесторам

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Модернизация российских аэропортов интересна частным инвесторам, бизнес с удовольствием участвует в таких проектах, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Наш президент поставил серьезные задачи по модернизации аэропортов. Порядка 75 аэропортов мы должны модернизировать... Эта работа идет, 29 из них реализуются по схеме государственного частного партнерства, то есть там строятся за счет инвесторов современные аэровокзальные комплексы, и мы видим, что бизнес с удовольствием в такие проекты заходит. То есть сегодня мы, в общем-то, никого не уговариваем, бизнес приходит сам с проектами. Очевидно, что эта отрасль интересна для инвестиций", - рассказал Никитин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он уточнил, что Минтранс сейчас тесно работает с Минпромторгом и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). "Рассчитываем, что они нас поддержат и отечественными современными воздушными судами", - подчеркнул министр.
Работа над тем, чтобы сделать поездки по стране комфортными, ведется в рамках нового нацпроекта "Эффективная транспортная система". В нем отдельный федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" направлен на строительство и реконструкцию аэропортов по всей стране. Он стартовал в 2025 году и продлится до 2030 года. На реализацию проекта выделены бюджетные средства в размере 366 миллиардов рублей. Для выполнения запланированных объемов строительства и реконструкции инфраструктуры планируется привлечение порядка 128 миллиардов рублей частных инвестиций по концессионной схеме.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Аэрофлот" 24 августа отменил 24 рейса из-за ограничений в аэропортах
24 августа, 23:11
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала