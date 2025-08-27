Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе призвали к осторожности при внедрении беспилотного транспорта - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/nikitin-861318824.html
В Минтрансе призвали к осторожности при внедрении беспилотного транспорта
В Минтрансе призвали к осторожности при внедрении беспилотного транспорта - 27.08.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе призвали к осторожности при внедрении беспилотного транспорта
Беспилотный транспорт должен быть в разы безопаснее пилотируемого, поэтому к его внедрению будут подходить с осторожностью во избежание рисков, сообщил глава... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T12:28+0300
2025-08-27T12:28+0300
экономика
бизнес
технологии
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Беспилотный транспорт должен быть в разы безопаснее пилотируемого, поэтому к его внедрению будут подходить с осторожностью во избежание рисков, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Наверное, рано говорить о полностью безлюдных технологиях, все равно человек нужен. И мы считаем, что беспилотные решения должны быть в разы безопаснее, чем наша стандартная статистика, например, по аварийности на дорогах. Поэтому еще несколько лет мы будем все это пилотировать, будем очень осторожно внедрять, чтобы, не дай Бог, не создать каких-то рисковых ситуаций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Министр при этом отметил, что беспилотные технологии в той или иной степени сегодня реализуются во всех видах транспорта. "То есть нет вида транспорта, в котором бы эти технологии не начинались. И, безусловно, они где-то облегчают жизнь, где-то создают большую безопасность, где-то создают большую эффективность", - уточнил Никитин. Он также напомнил, что беспилотные технологии сегодня применяются в сельском хозяйстве - например автономные комбайны и малая авиация для удобрения полей. А в скором времени будут запущены беспилотные асфальтоукладчики и катки.
https://1prime.ru/20250827/vsm-861314476.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2ad5a69cc6acb83a9b0284acfe0df5fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, рф
Экономика, Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ
12:28 27.08.2025
 
В Минтрансе призвали к осторожности при внедрении беспилотного транспорта

Глава Минтранса Никитин: беспилотный транспорт должен быть в разы безопаснее пилотируемого

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Беспилотный транспорт должен быть в разы безопаснее пилотируемого, поэтому к его внедрению будут подходить с осторожностью во избежание рисков, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Наверное, рано говорить о полностью безлюдных технологиях, все равно человек нужен. И мы считаем, что беспилотные решения должны быть в разы безопаснее, чем наша стандартная статистика, например, по аварийности на дорогах. Поэтому еще несколько лет мы будем все это пилотировать, будем очень осторожно внедрять, чтобы, не дай Бог, не создать каких-то рисковых ситуаций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр при этом отметил, что беспилотные технологии в той или иной степени сегодня реализуются во всех видах транспорта.
"То есть нет вида транспорта, в котором бы эти технологии не начинались. И, безусловно, они где-то облегчают жизнь, где-то создают большую безопасность, где-то создают большую эффективность", - уточнил Никитин.
Он также напомнил, что беспилотные технологии сегодня применяются в сельском хозяйстве - например автономные комбайны и малая авиация для удобрения полей. А в скором времени будут запущены беспилотные асфальтоукладчики и катки.
Модель высокоскоростного электропоезда
Минтранс обозначил сроки начала сварки первого поезда для ВСМ
11:19
 
ЭкономикаБизнесТехнологииРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала