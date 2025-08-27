https://1prime.ru/20250827/nikitin-861318824.html
В Минтрансе призвали к осторожности при внедрении беспилотного транспорта
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Беспилотный транспорт должен быть в разы безопаснее пилотируемого, поэтому к его внедрению будут подходить с осторожностью во избежание рисков, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Наверное, рано говорить о полностью безлюдных технологиях, все равно человек нужен. И мы считаем, что беспилотные решения должны быть в разы безопаснее, чем наша стандартная статистика, например, по аварийности на дорогах. Поэтому еще несколько лет мы будем все это пилотировать, будем очень осторожно внедрять, чтобы, не дай Бог, не создать каких-то рисковых ситуаций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Министр при этом отметил, что беспилотные технологии в той или иной степени сегодня реализуются во всех видах транспорта. "То есть нет вида транспорта, в котором бы эти технологии не начинались. И, безусловно, они где-то облегчают жизнь, где-то создают большую безопасность, где-то создают большую эффективность", - уточнил Никитин. Он также напомнил, что беспилотные технологии сегодня применяются в сельском хозяйстве - например автономные комбайны и малая авиация для удобрения полей. А в скором времени будут запущены беспилотные асфальтоукладчики и катки.
