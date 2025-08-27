Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс оценил провозные мощности на Восточном полигоне - 27.08.2025
Минтранс оценил провозные мощности на Восточном полигоне
2025-08-27T12:35+0300
2025-08-27T12:35+0300
12:35 27.08.2025
 
Минтранс оценил провозные мощности на Восточном полигоне

Минтранс не видит дефицита провозных мощностей на Восточном полигоне

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Минтранс РФ не наблюдает дефицита провозных мощностей на Восточном полигоне, куда входят Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, благодаря принятым ранее решениям и инвестициям, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.
"Те решения, которые наш президент принял несколько лет назад, они абсолютно оказались своевременными и верными. То есть те инвестиции, которые были сделаны в Восточный полигон, они сегодня позволяют без проблем провозить и уголь, и другие товары. Мы не видим какого-то дефицита провозных мощностей, хотя, например, по углю есть определенный рост, то есть сегодня это все работает", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Никитин отметил, что в настоящее время завершается второй этап модернизации Восточного полигона, третий этап проходит госэкспертизу.
"Но еще более важная работа, которая начинается по строительству новых тоннелей. Напомню, тоннели там строились довольно давно. Там крайне сложно, наверное, в мире такой сложности нет по сейсмоопасности... Все-таки уникальная история. И вот Северомуйский тоннель - уже началась мобилизация, скоро начнется по второму тоннелю уже работа", - добавил министр.
РЖД ранее сообщали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо также строительство новых инженерных сооружений: второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. Компания осенью 2023 года заключила договор о совместной реализации этих проектов с Газпромбанком и "Бамтоннельстрой-Мостом" ("БТС-Мост"). Их стоимость оценивается в 600 миллиардов рублей.
Первый вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов сообщал в феврале 2024 года, что не позднее 2035 года планируется увеличение провозной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн.
Заголовок открываемого материала