В Новосибирске открывается международный форум "Технопром-2025" - 27.08.2025
В Новосибирске открывается международный форум "Технопром-2025"
2025-08-27T05:03+0300
2025-08-27T05:03+0300
НОВОСИБИРСК, 27 авг – ПРАЙМ. Двенадцатый международный форум технологического развития "Технопром-2025" открывается в Новосибирске в среду, его мероприятия в формате Российской научно-технологической недели пройдут по 29 августа. "Форум "Технопром-2025" традиционно станет главной площадкой для обсуждения перспектив технологического лидерства страны, кадрового обеспечения приоритетных отраслей, увеличения инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса и вовлечения талантливой молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность", - сообщает правительство Новосибирской области. Форум уже традиционно пройдет в формате Российской научно-технологической недели. В этом году основная тема форума определена как "Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства". Пленарное заседание форума состоится 29 августа и будет посвящено подготовке кадров для обеспечения Россией технологического лидерства. Его модератор – зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В основе семи отраслевых треков деловой программы форума, среди которых, в частности, беспилотные системы, атомные технологии и экология, будет обсуждение национальных проектов технологического лидерства. Будут рассмотрены лучшие практики в этом направлении регионов России. Форум включит также мероприятия Сибирской венчурной ярмарки, культурного фестиваля "ТехноАрт", форум повышения производительности труда. В рамках "Технопрома" состоится международный форум сотрудничества "Россия-Африка". Его посетят послы в России республик Мали, Чад, Гвинейской Республики, Буркина-Фасо, Республики Нигер, Руанды, Намибии, Анголы и Ганы. Также в рамках форума состоится "I Евразийский экспортный форум: новые стратегии партнерства", посвященный международной кооперации и экспорту. Ожидается участие руководителей компаний, отраслевых экспертов и делегаций предприятий из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана и России. На выставке форума "Технопром" свои стенды помимо Новосибирской области представят Башкирия, Татарстан, Томская область и Приморский край. Передовые научные разработки представят на стенде Минобрнауки России. Также отдельный стенд представит Белоруссия. Среди промышленных предприятий свои стенды представит Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), компания "Сибур", а также Курчатовский институт. "Технопром" в Новосибирской области проводится ежегодно. С 2022 года его проведение предусмотрено распоряжением правительства РФ. "Технопром" зарекомендовал себя ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие президент России Владимир Путин, руководство правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств. В 2024 году площадка форума приняла 28 тысяч человек.
рф, белоруссия, новосибирск, дмитрий чернышенко, владимир путин, минобрнауки, сибур
