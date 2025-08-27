https://1prime.ru/20250827/operatsii-861341264.html
США разрешили операции по импорту отдельных категорий бриллиантов из России
2025-08-27T17:14+0300
2025-08-27T17:14+0300
2025-08-27T17:23+0300
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США до 1 сентября 2026 года разрешили операции по импорту на американскую территорию отдельных категорий бриллиантов из России, говорится в опубликованной лицензии министерства финансов страны."Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, в соответствии с разделом 1(a)(i)(B) исполнительного указа 14068 ("Запреты, связанные с импортом определенных категорий бриллиантов"), которые являются обычными и необходимыми для импорта в США, включая импорт для допуска в зону внешней торговли, расположенную в США, следующих категорий бриллиантов, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 1 сентября 2026 года", - говорится в тексте документа.В качестве ограничений указано, что разрешенные к ввозу бриллианты российского происхождения массой в карат и более должны были находиться за пределами РФ, начиная с первого марта 2024 года. Российские бриллианты массой в 0,5 карата и более должны были находиться за пределами РФ с первого сентября 2024 года.
