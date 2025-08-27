https://1prime.ru/20250827/orban-861317150.html
СМИ раскрыли, что Трамп заставил сделать Орбана по Украине
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сумел убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пересмотреть свою позицию по вопросу вступления Украины в Европейский Союз, пишет Politico."Трамп смог убедить Орбана, выступающего против членства Украины в ЕС, но поддерживающего вступление Молдавии в блок, поменять свою позицию о присоединению страны к организации", — сообщает издание, ссылаясь на одного из дипломатов.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказывал сомнения в готовности Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Орбан утверждал, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза к 2030 году, но окончательное решение остается за Венгрией. По его мнению, членство Украины разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также выразил мнение, что Евросоюз стремится не столько помочь Украине, сколько колонизировать ее и принуждать Киев продолжать конфликт. Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает Европейский Союз, но против ускоренной евроинтеграции Украины и без согласования с Будапештом Киев не станет частью сообщества.В своих действиях и заявлениях Киев не раз демонстрировал недружественное отношение к Венгрии. Недавний пример — удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Вслед за этим Сийярто сообщил, что поставки нефти в Венгрию были приостановлены на неопределенный срок из-за атаки. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с сарказмом ответил на обвинения, предложив обращаться с жалобами к России.
