Посол рассказал о ситуации с отношениями России и Финляндии - 27.08.2025
Посол рассказал о ситуации с отношениями России и Финляндии
Ситуация с российско-финляндскими отношениями по-прежнему крайне плачевная, многие проблемы усугубляются, финское общество находится под непрерывным прессингом... | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T10:26+0300
2025-08-27T10:26+0300
политика
россия
общество
финляндия
хельсинки
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ситуация с российско-финляндскими отношениями по-прежнему крайне плачевная, многие проблемы усугубляются, финское общество находится под непрерывным прессингом антироссийской пропаганды, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. "Что касается российско-финляндских отношений, то здесь ситуация по-прежнему крайне плачевная. Многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами, в стране продолжается военная истерия и сгущается атмосфера маккартизма и так далее", - заявил посол на встрече с членами финских общественных организаций "Наапурисеура" и "Общество Каллио-Валлила – Россия". Текст выступления размещен на сайте посольства. Глава дипмиссии отметил, что в информационном пространстве начинают появляться высказывания о необходимости начинать думать о том, как Россия и Финляндия "будут жить после урегулирования украинского конфликта". Посол выразил уверенность, что диалог и прагматичное сотрудничество между Россией и Финляндией возобновятся на равноправной взаимоуважительной основе. "Думаю, что рано или поздно политическая элита в Хельсинки поймет, что нынешняя ситуация не отвечает интересам Финляндии. Россия умеет ждать. Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды, блокирующей любые мнения, не совпадающие с "рекомендованными взглядами" на обстановку в мире", - сказал Кузнецов. Посол добавил, что традиционный финский прагматизм и трезвомыслие никуда не делись, многим людям нужно время для осознания объективных фактов.
финляндия
хельсинки
россия, общество , финляндия, хельсинки
Политика, РОССИЯ, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки
10:26 27.08.2025
 
Посол рассказал о ситуации с отношениями России и Финляндии

Посол Кузнецов: ситуация с отношениями России и Финляндии крайне плачевная

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Ситуация с российско-финляндскими отношениями по-прежнему крайне плачевная, многие проблемы усугубляются, финское общество находится под непрерывным прессингом антироссийской пропаганды, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Что касается российско-финляндских отношений, то здесь ситуация по-прежнему крайне плачевная. Многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами, в стране продолжается военная истерия и сгущается атмосфера маккартизма и так далее", - заявил посол на встрече с членами финских общественных организаций "Наапурисеура" и "Общество Каллио-Валлила – Россия". Текст выступления размещен на сайте посольства.
Глава дипмиссии отметил, что в информационном пространстве начинают появляться высказывания о необходимости начинать думать о том, как Россия и Финляндия "будут жить после урегулирования украинского конфликта". Посол выразил уверенность, что диалог и прагматичное сотрудничество между Россией и Финляндией возобновятся на равноправной взаимоуважительной основе.
"Думаю, что рано или поздно политическая элита в Хельсинки поймет, что нынешняя ситуация не отвечает интересам Финляндии. Россия умеет ждать. Многое здесь, конечно, зависит от настроений в обществе. К сожалению, оно сейчас находится под непрерывным информационным прессингом антироссийской пропаганды, блокирующей любые мнения, не совпадающие с "рекомендованными взглядами" на обстановку в мире", - сказал Кузнецов.
Посол добавил, что традиционный финский прагматизм и трезвомыслие никуда не делись, многим людям нужно время для осознания объективных фактов.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ
Вчера, 11:53
 
ПолитикаРОССИЯОбществоФИНЛЯНДИЯХельсинки
 
 
