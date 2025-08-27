Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе - 27.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250827/otnosheniya-861335618.html
Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе
Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе - 27.08.2025, ПРАЙМ
Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе
Китай устранил препятствия в торговых отношениях с Австралией, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. | 27.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-27T15:30+0300
2025-08-27T15:30+0300
экономика
китай
австралия
сша
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861335459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1e3b4345a6e62e34775999e474480d1.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китай устранил препятствия в торговых отношениях с Австралией, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Китай устранил все препятствия в торговле, не ставя под угрозу интересы и ценности Австралии. Каждое судно, выходящее из австралийского порта в Китай, является победой регионального сообщества", - заявил Альбанезе в рамках регионального саммита Bush summit 2025. Премьер-министр отметил, что Австралия вернулась к сотрудничеству со своим крупнейшим торговым партнером. Экспорт австралийских товаров в Китай в прошлом году составил 19,5 миллиарда долларов. По словам Альбанезе, отношения с Китаем чрезвычайно ценны для австралийского региона, именно поэтому он ездил с визитом в КНР в июле и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее китайский лидер по итогам двустороннего саммита подтвердил, что совместными усилиями обеих сторон китайско-австралийские отношения вышли из кризиса. Австралия в 2020 году запретила ряду китайских компаний работать на своей территории, а в 2021 году вступила в AUKUS, оборонный альянс под руководством США, расторгла соглашение штата Виктория с Китаем в рамках международной торговой инициативы "Один пояс - один путь". Эта политика была расценена в Пекине как враждебная и повлекла за собой приостановку всей деятельности в рамках стратегического экономического диалога между Китаем и Австралией. Однако после вступления в должность в 2022 году премьер-министр Энтони Альбанезе взял курс на восстановление связей с КНР. В ответ Китай снял ряд ограничений на торговлю с Австралией.
https://1prime.ru/20250623/ugol-858797345.html
китай
австралия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861335459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_487a9fb1ed1bd313b5f8dedcbf42de81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, австралия, сша, си цзиньпин
Экономика, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, США, Си Цзиньпин
15:30 27.08.2025
 
Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе

Альбанезе: Китай устранил препятствия в торговых отношениях с Австралией

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания Министерства иностранных дел РФ
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китай устранил препятствия в торговых отношениях с Австралией, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
"Китай устранил все препятствия в торговле, не ставя под угрозу интересы и ценности Австралии. Каждое судно, выходящее из австралийского порта в Китай, является победой регионального сообщества", - заявил Альбанезе в рамках регионального саммита Bush summit 2025.
Премьер-министр отметил, что Австралия вернулась к сотрудничеству со своим крупнейшим торговым партнером. Экспорт австралийских товаров в Китай в прошлом году составил 19,5 миллиарда долларов.
По словам Альбанезе, отношения с Китаем чрезвычайно ценны для австралийского региона, именно поэтому он ездил с визитом в КНР в июле и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее китайский лидер по итогам двустороннего саммита подтвердил, что совместными усилиями обеих сторон китайско-австралийские отношения вышли из кризиса.
Австралия в 2020 году запретила ряду китайских компаний работать на своей территории, а в 2021 году вступила в AUKUS, оборонный альянс под руководством США, расторгла соглашение штата Виктория с Китаем в рамках международной торговой инициативы "Один пояс - один путь". Эта политика была расценена в Пекине как враждебная и повлекла за собой приостановку всей деятельности в рамках стратегического экономического диалога между Китаем и Австралией. Однако после вступления в должность в 2022 году премьер-министр Энтони Альбанезе взял курс на восстановление связей с КНР. В ответ Китай снял ряд ограничений на торговлю с Австралией.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Россия и Австралия стали крупнейшими экспортерами угля в Китай
23 июня, 11:10
 
ЭкономикаКИТАЙАВСТРАЛИЯСШАСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала