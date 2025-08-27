Китай устранил препятствия в торговле с Австралией, заявил Альбанезе

https://1prime.ru/20250827/otnosheniya-861335618.html

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китай устранил препятствия в торговых отношениях с Австралией, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Китай устранил все препятствия в торговле, не ставя под угрозу интересы и ценности Австралии. Каждое судно, выходящее из австралийского порта в Китай, является победой регионального сообщества", - заявил Альбанезе в рамках регионального саммита Bush summit 2025. Премьер-министр отметил, что Австралия вернулась к сотрудничеству со своим крупнейшим торговым партнером. Экспорт австралийских товаров в Китай в прошлом году составил 19,5 миллиарда долларов. По словам Альбанезе, отношения с Китаем чрезвычайно ценны для австралийского региона, именно поэтому он ездил с визитом в КНР в июле и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее китайский лидер по итогам двустороннего саммита подтвердил, что совместными усилиями обеих сторон китайско-австралийские отношения вышли из кризиса. Австралия в 2020 году запретила ряду китайских компаний работать на своей территории, а в 2021 году вступила в AUKUS, оборонный альянс под руководством США, расторгла соглашение штата Виктория с Китаем в рамках международной торговой инициативы "Один пояс - один путь". Эта политика была расценена в Пекине как враждебная и повлекла за собой приостановку всей деятельности в рамках стратегического экономического диалога между Китаем и Австралией. Однако после вступления в должность в 2022 году премьер-министр Энтони Альбанезе взял курс на восстановление связей с КНР. В ответ Китай снял ряд ограничений на торговлю с Австралией.

