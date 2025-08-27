https://1prime.ru/20250827/parus-861341682.html

PARUS Asset Management запустила маркет-мейкинг для фонда "ПАРУС-МАКС"

PARUS Asset Management запустила маркет-мейкинг для фонда "ПАРУС-МАКС"

Москва, 27 авг — ПРАЙМ. PARUS Asset Management объявила о запуске пилотного проекта по повышению ликвидности закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "ПАРУС-МАКС". Партнером по маркет-мейкингу выступила ИК "Риком-Траст", технологическую поддержку обеспечивает Московская биржа, говорится в сообщении компании.Маркет-мейкер берет на себя обязательства по постоянному выставлению заявок на покупку и продажу паев фонда в течение основной торговой сессии, что позволяет инвесторам совершать сделки по более справедливой цене и при узких спредах."Заключение соглашения с маркет-мейкером стало важным шагом в реализации наших планов по повышению ликвидности паев. Это позволит инвесторам приобретать паи без задержек и по выгодным ценам", — отметил основатель PARUS Asset Management Денис Степанов.В "Риком-Траст" подчеркнули, что сотрудничество демонстрирует ценность маркет-мейкинга для рынка и создает преимущества для эмитента и инвесторов.ЗПИФ "ПАРУС-МАКС" создан в 2024 году и консолидирует всю коммерческую недвижимость компании, сбалансированную по сегментам и регионам. Стратегия фонда предполагает автоматическое реинвестирование арендных выплат в новые паи, что обеспечивает эффект сложного процента.Под управлением PARUS Asset Management находится 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей. В портфель входят бизнес-центры и логистические комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Тверской и Московской областях и других регионах.

