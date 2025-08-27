https://1prime.ru/20250827/patrulirovanie-861333256.html
ВМФ России и ВМС Китая провели подводное совместное патрулирование в АТР
2025-08-27T14:58+0300
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861333104_0:103:1772:1100_1920x0_80_0_0_56311084ec68b14fe122f5b60f82a9cc.jpg
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861333104_84:0:1689:1204_1920x0_80_0_0_f8407c4612a92882c1e5c998513b5a42.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Подводные лодки ВМФ России и ВМС Китая впервые провели подводное патрулирование в водах Тихого океана, сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые приняли участие в совместном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Подводное патрулирование началось в начале августа, после завершения в акватории Японского моря российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025". Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском море. После отработки задач совместного патрулирования, подводные лодки направились к местам базирования.
Сегодня дизель-электрическая подводная "Волхов" вернулась в базу Тихоокеанского флота во Владивосток. За время похода экипаж "Волхова" преодолел более 2 тысяч морских миль. Обеспечивали первое подводное патрулирование корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота.
"Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Также российские и китайские военные моряки традиционно отрабатывают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", - отмечается в сообщении.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе. В текущем году в нём участвовали большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.
