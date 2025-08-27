Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии

https://1prime.ru/20250827/pensii-861307705.html
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде. "Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены заблокированные из-за санкций пенсии. Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности было перечислено 15,4 миллиона евро. В число этих выплат входят плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями.
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде.
"Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены заблокированные из-за санкций пенсии. Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности было перечислено 15,4 миллиона евро. В число этих выплат входят плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями.
