Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии - 27.08.2025
Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии
2025-08-27T09:27+0300
2025-08-27T09:27+0300
экономика
латвия
эстония
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде. "Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены заблокированные из-за санкций пенсии. Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общей сложности было перечислено 15,4 миллиона евро. В число этих выплат входят плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями.
латвия
эстония
латвия, эстония
Экономика, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ
09:27 27.08.2025
 
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены пенсии, заблокированные из-за санкций, сообщили РИА Новости в Соцфонде.
"Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислены заблокированные из-за санкций пенсии. Получателями средств по соответствующим международным договорам о пенсионном обеспечении стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности было перечислено 15,4 миллиона евро. В число этих выплат входят плановые пенсии за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями.
Экономика ЛАТВИЯ ЭСТОНИЯ
 
 
