Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий
2025-08-27T09:30+0300
экономика
россия
пенсии
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Размер социальных пенсий россиян будет пересмотрен и увеличен с 1 апреля следующего года - это затронет граждан с инвалидностью и получателей пенсии по потере кормильца, а с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии, следует из пенсионного законодательства РФ. "Социальные пенсии - ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется правительством Российской Федерации", - говорится в федеральном законе о пенсионном обеспечении в РФ. Этот вид соцобеспечения коснется россиян с инвалидностью, а также тех, кто получает пенсию по потере кормильца или не наработал достаточно стажа для получения страховой. Кроме того, в начале следующего года с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих граждан.
россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
