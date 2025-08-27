https://1prime.ru/20250827/pensii-861307850.html

Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий

Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий - 27.08.2025, ПРАЙМ

Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий

Размер социальных пенсий россиян будет пересмотрен и увеличен с 1 апреля следующего года - это затронет граждан с инвалидностью и получателей пенсии по потере... | 27.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Размер социальных пенсий россиян будет пересмотрен и увеличен с 1 апреля следующего года - это затронет граждан с инвалидностью и получателей пенсии по потере кормильца, а с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии, следует из пенсионного законодательства РФ. "Социальные пенсии - ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется правительством Российской Федерации", - говорится в федеральном законе о пенсионном обеспечении в РФ. Этот вид соцобеспечения коснется россиян с инвалидностью, а также тех, кто получает пенсию по потере кормильца или не наработал достаточно стажа для получения страховой. Кроме того, в начале следующего года с 1 февраля будут проиндексированы страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих граждан.

