https://1prime.ru/20250827/pensija-861298076.html

Более 2,5 миллиона россиян досрочно получают страховую пенсию

Более 2,5 миллиона россиян досрочно получают страховую пенсию - 27.08.2025, ПРАЙМ

Более 2,5 миллиона россиян досрочно получают страховую пенсию

Страховую пенсию по старости досрочно сегодня получают более 2,5 миллионов человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении... | 27.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-27T02:32+0300

2025-08-27T02:32+0300

2025-08-27T02:32+0300

экономика

общество

рф

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861298076.jpg?1756251150

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Страховую пенсию по старости досрочно сегодня получают более 2,5 миллионов человек, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, страховые пенсии по старости в РФ получают 2 573 449 человек, не достигших общеустановленного пенсионного возраста. Из них 1 595 132 продолжают работать. Ранее РИА Новости выяснило из данных Социального фонда, что общее количество пенсионеров в России составляет 40,8 миллиона человек по состоянию на 1 июля 2025 года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, социальный фонд